Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Feijóo, reunido este martes con las consejeras de Igualdad de las comunidades del PP. EFE

El PP pide a los socios que apoyen la reprobación de la ministra de Igualdad

Feijóo incrementa la presión contra la ministra y critica que el presidente del Gobierno la mantenga «como si nada hubiera ocurrido»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:33

La ofensiva parlamentaria del PP contra la ministra de Igualdad tomará forma este miércoles con la petición de reprobación de Ana Redondo. Los populares quieren ... que los socios del Gobierno se retraten en un asunto tan sensible como la seguridad de las víctimas de la violencia de género.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  3. 3 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  4. 4

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  5. 5 ¿Qué debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada desde el 1 de octubre?
  6. 6 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  7. 7

    ¿Quién y cuándo puede vacunarse de la gripe y el covid?
  8. 8

    La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe
  9. 9

    Así será el concierto de campanas para la Patrona de Granada
  10. 10 Vuelve la línea de autobús que conecta Granada con el centro comercial Granaita

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PP pide a los socios que apoyen la reprobación de la ministra de Igualdad

El PP pide a los socios que apoyen la reprobación de la ministra de Igualdad