Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez y Adriana Lastra posan junto al peugeot en febrero de 2017. R. C.

El Peugeot 407, de ganador al estigma de la corrupción

Negro y contaminante, el coche en que Sánchez ganó las primarias junto a Ábalos, Cerdán y Koldo fue la berlina más vendida en 2005

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:05

Comenta

El 29 de octubre de 2016 Pedro Sánchez presentó su dimisión tras ser defenestrado por su partido de la Secretaría General del PSOE. La ... renuncia no fue un adiós, sino un hasta luego del ahora presidente del Gobierno que por entonces ya tenía entre ceja y ceja su manual de resistencia y el regreso a la jefatura socialista, paso previo a colmar su ambición por alcanzar la Moncloa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  2. 2 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  3. 3

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  4. 4 Granada habilitará una nueva zona verde en la avenida de Andalucía con un parque urbano
  5. 5 La niña de un pueblo de Granada que comenzó a guardar vacas y borregos en la sierra a los diez años
  6. 6 El anfitrión de Topuria en Granada: «Se ha enamorado de la ciudad y de la gente»
  7. 7

    Bodiger: «Me dolió y mucho mi salida, Paco López contaba conmigo»
  8. 8

    Momento clave para embarcar hacia otra orilla
  9. 9

    Trasladan a un aficionado en Los Cármenes por un desmayo
  10. 10

    Otro frenazo al Granada en Los Cármenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Peugeot 407, de ganador al estigma de la corrupción

El Peugeot 407, de ganador al estigma de la corrupción