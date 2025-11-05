Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Judith Alexandra González Portal de Transparencia

Peinado imputa a una nueva alto cargo de Moncloa y rechaza archivar el 'caso Begoña'

El juez cita como investigada a la secretaria general de la Presidencia, Judith Alexandra González, superiora de la empleada de Moncloa que trabajó en la cátedra de la mujer de Sánchez

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:23

Comenta

El juez Juan Carlos Peinado no solo rechaza archivar la investigación sobre la asistente de Moncloa Cristina Álvarez que supuestamente trabajó en potenciar la carrera ... profesional de la mujer de Pedro Sánchez sino que ha imputado en el 'caso Begoña Gómez' a la Secretaria General de la Presidencia del Gobierno, Judith Alexandra González, superiora jerárquica desde marzo de 2023 de Álvarez, parte del período en el que supuestamente esta trabajadora pública se dedicó a la gestión del día a día de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  3. 3

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  4. 4 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  5. 5 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  6. 6 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»
  7. 7 Reaparece en televisión Osel Hita, el lama de Granada
  8. 8 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  9. 9 Primera subida de la gasolina antes de que se disparen los precios con la nueva regulación europea
  10. 10

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Peinado imputa a una nueva alto cargo de Moncloa y rechaza archivar el 'caso Begoña'

Peinado imputa a una nueva alto cargo de Moncloa y rechaza archivar el &#039;caso Begoña&#039;