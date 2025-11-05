Peinado imputa a una nueva alto cargo de Moncloa y rechaza archivar el 'caso Begoña'

El juez Juan Carlos Peinado no solo rechaza archivar la investigación sobre la asistente de Moncloa Cristina Álvarez que supuestamente trabajó en potenciar la carrera ... profesional de la mujer de Pedro Sánchez sino que ha imputado en el 'caso Begoña Gómez' a la Secretaria General de la Presidencia del Gobierno, Judith Alexandra González, superiora jerárquica desde marzo de 2023 de Álvarez, parte del período en el que supuestamente esta trabajadora pública se dedicó a la gestión del día a día de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En su última resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha rechazado, tal y como le pedían las defensas, el archivo de la causa , manteniendo la imputación de la propia Gómez, de Álvarez, del delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, y del empresario Juan Carlos Barrabés.

Peinado, tras recibir el aval el pasado octubre de la Audiencia Provincial de Madrid para seguir investigando la supuesta malversación en el empleo de Álvarez, ha convocado a una vistilla el 12 de noviembre a Alexandra González, para informarle de que inicia contra ella una imputación por el procedimiento del tribunal de jurado, la misma vía que para los otros cuatro encausados.

El instructor, además, ha acordado una nueva batería de testigos entre el 12 y el 28 de noviembre, entre ellos, el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, que entregó decenas de correos que, según el juez, probarían que Cristina Álvarez, más allá de una ayuda puntual a su amiga Gómez, llevaba todo tipo de gestiones de la cátedra, desde la organización de los grandes eventos a la coordinación con los patronos del proyecto académico de la esposa del presidente del Gobierno.