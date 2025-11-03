Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Begoña Gómez Efe

El juez ordena a la UCO que analice siete años de correos electrónicos de Begoña Gómez

Presidencia ha remitido a Peinado todos los mails que le había reclamado para aclarar el papel de la asistente de Moncloa en la cátedra

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:22

Comenta

El juez del ‘caso Begoña Gómez’, Juan Carlos Peinado, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre el ... contenido de siete años de correos electrónicos enviados y recibidos por la mujer de Pedro Sánchez desde la dirección corporativa de mail que Moncloa le proporcionó: bgomez@presidencia.gob.es.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  2. 2 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  3. 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  4. 4 Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado
  5. 5 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  6. 6

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  7. 7 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  8. 8 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  9. 9

    El misterio de los botones que cambian el color de los semáforos
  10. 10 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El juez ordena a la UCO que analice siete años de correos electrónicos de Begoña Gómez

El juez ordena a la UCO que analice siete años de correos electrónicos de Begoña Gómez