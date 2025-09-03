Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Felipe VI y García Ortiz posan este miércoles en Zarzuela con la memoria de la Fiscalía Europa Press

Medias sonrisas forzadas y caras de circunstancias: el tenso encuentro entre el Rey y el fiscal general

El procesado García Ortiz entrega a Felipe VI la memoria de la Fiscalía General en vísperas de la controvertida apertura del año judicial del viernes

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:35

Medias sonrisas forzadas, caras de circunstancias... incluso muecas de nerviosismo. Tenso encuentro entre el Rey y Álvaro García Ortiz en el Palacio de la Zarzuela ... este miércoles en el que el máximo responsable del Ministerio Público entregó a Felipe VI la memoria de la Fiscalía General con los datos de la criminalidad durante el último año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer recibe una herencia de 500.000 euros tras probar que su padre fue un reputado médico de Granada
  2. 2 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  3. 3 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  4. 4

    Un aparatoso incendio en Maracena provoca decenas de llamadas a Emergencias
  5. 5

    El Granada estudia la incorporación de Álvaro Aguado fuera de mercado
  6. 6 Se incendia un coche a la salida de un supermercado en Híjar
  7. 7

    Volver a respirar
  8. 8

    ¿Qué requisitos tiene que tener un bajo para poder convertirse en vivienda?
  9. 9

    El Granada negocia el fichaje del pivote Álvaro Aguado en el mercado libre
  10. 10 Emotiva despedida de la Guardia Civil a un veterano del Servicio Cinológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Medias sonrisas forzadas y caras de circunstancias: el tenso encuentro entre el Rey y el fiscal general

Medias sonrisas forzadas y caras de circunstancias: el tenso encuentro entre el Rey y el fiscal general