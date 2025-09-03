Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto del PP el lunes. EFE

Feijóo no acudirá a la inauguración del Año Judicial que preside un fiscal general «procesado»

El presidente del PP, que toma la decisión después de que Sánchez acusara a algunos jueces de «hacer política», asistirá al inicio del curso político de Ayuso en vez del acto de la justicia

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:18

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no asistirá a la apertura del Año Judicial este viernes. En su lugar, participará en la inauguración ... del curso político del PP de la Comunidad de Madrid, una cita «convocada para el mismo día y a la misma hora», que es un compromiso «previamente adquirido» con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según han informado fuentes del PP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer recibe una herencia de 500.000 euros tras probar que su padre fue un reputado médico de Granada
  2. 2 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  3. 3

    Un aparatoso incendio en Maracena provoca decenas de llamadas a Emergencias
  4. 4 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  5. 5

    Los patios de 13 colegios de Granada abrirán los sábados por la tarde durante el curso
  6. 6

    El Granada negocia el fichaje del pivote Álvaro Aguado en el mercado libre
  7. 7

    ¿Qué requisitos tiene que tener un bajo para poder convertirse en vivienda?
  8. 8 Se incendia un coche a la salida de un supermercado en Híjar
  9. 9

    Volver a respirar
  10. 10

    El Granada estudia la incorporación de Álvaro Aguado fuera de mercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Feijóo no acudirá a la inauguración del Año Judicial que preside un fiscal general «procesado»

Feijóo no acudirá a la inauguración del Año Judicial que preside un fiscal general «procesado»