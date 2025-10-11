Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Federico Trillo, en la biblioteca de su domicilio en Madrid.

Federico Trillo, en la biblioteca de su domicilio en Madrid. José Ramón Ladra

Federico Trillo

Expresidente del Congreso y exministro de Defensa
«Ahora lo que manda huevos es el país. Si se perpetúa Sánchez, será catastrófico»

Con su 'Memorias de anteayer' en las librerías, aboga por entenderse con Vox ante unas elecciones «a vida o muerte» y le urge a no «petardear» al PP

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:42

Comenta

Federico Trillo (Cartagena, 73 años) está en forma. Tanto como para haber escrito 'Memorias de anteayer', un relato desde las entrañas, políticas y sentimentales, de ... cómo Manuel Fraga refundó el centroderecha español tras la Transición y cómo José María Aznar, con el que él presidió el Congreso y fue ministro de Defensa, lo aglutinó bajo el paraguas del PP de las mayorías amplias. Añorante del bipartidismo y tan libre como para fiscalizar a los suyos, en la biografía de Trillo aún resuena con humor aquel «Manda huevos» que aireó un micro abierto en una enrevesada votación presupuestaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice anega calles, carreteras y viviendas en varios puntos de Granada
  2. 2 Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada
  3. 3 Las lágrimas del granadino Custodio, invitado sorpresa de La Revuelta: «Gracias por cumplir»
  4. 4 Los ganadores del Nobel de Química 2025 llevan más de 20 años trabajando con la UGR
  5. 5

    Gegsa declara desierta la concesión de Los Cármenes tres meses después
  6. 6

    El derribo del cortijo de la Mariana será la semana próxima
  7. 7 El sueldo de un trabajador de El Corte Inglés, Ikea o Carrefour y la subida que tendrá en 2026
  8. 8 Los canales por los que se podrá ver gratis el Granada - Las Palmas
  9. 9

    Los tres detenidos por la pelea en Loja quedan en libertad y vuelven a ser arrestados horas después
  10. 10

    «Están incomunicados y solo sabemos de ellos a través de las visitas de otros presos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Ahora lo que manda huevos es el país. Si se perpetúa Sánchez, será catastrófico»