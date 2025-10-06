Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alberto Núñez Feijóo (izq.) y Santiago Abascal conversan en el Congreso. EFE

El auge de Vox complica al PP manejar su calendario electoral

El bloqueo de los voxistas a las Cuentas en Aragón y Extremadura puede forzar una convocatoria múltiple con Castilla y León y Andalucía

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:05

Comenta

Sevilla, marzo de 2015. Santiago Abascal subido a un banco con un megáfono intenta realizar su primer mitin en unas elecciones autonómicas sin público congregado ... a su alrededor. «Quieren más a las mascotas que a nosotros», llegó a decir después de aquellos comicios el líder de Vox al ver que su formación había sacado casi la mitad de votos que el PACMA (18.017 sufragios frente a 31.735). Diez años después, el partido ultraderechista es la tercera fuerza en el Congreso con 33 diputados y crece en todos los sondeos achicando el espacio electoral del PP e incluso amenazando la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía, a menos de ocho meses para las elecciones –la última encuesta de 4DB para Prisa daba a los voxistas ganadores en esta comunidad en voto directo, para incredulidad de Génova–.

