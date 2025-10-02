Junts apoyará el decreto del embargo de armas a Israel y aprieta la votación al máximo
La iniciativa sigue sin tener aun así la convalidación asegurada dada la posición renuente de Podemos, que no adelanta su voto
Jueves, 2 de octubre 2025, 18:12
El Gobierno cuenta ya con el apoyo de Junts para convalidar el próximo martes en el Congreso el real decreto sobre el embargo de armas a Israel ... . La formación liderada por Carles Puigdemont, que hasta ahora se mostraba reticente a adelantar su postura, ha confirmado ya que no será un obstáculo para que la iniciativa siga en marcha aunque votará a favor de su tramitación como proyecto de ley con la idea de poder introducir las enmiendas que considere precisas.
El Ejecutivo, sin embargo, sigue sin poder cantar victoria. Junts no es el único partido que ha puesto pegas al texto. Podemos también se ha mostrado muy crítico con lo que considera una medida poco ambiciosa. Su líder, Ione Belarra, lleva semanas acusando a Pedro Sánchez de hacer «política de titulares». Los morados han dado alguna muestra, no obstante, de no querer tampoco tumbar la iniciativa. Pero por el momento se resisten a garantizar nada.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
