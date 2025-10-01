Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La líder de Podemos, Ione Belarra, durante la rueda de prensa en el Congreso de este miércoles. EFE

Podemos da un ultimátum al Gobierno y le pide rehacer el embargo de armas a Israel

El real decreto que aprobó el Consejo de Ministros el 23 de octubre se debatirá y votará en el Congreso el martes que viene

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:00

Podemos podría tumbar la semana que viene en el Congreso la convalidación del real decreto que el Gobierno aprobó el 23 de septiembre y para ... aplicar un embargo en el comercio de armas con Israel. Los morados, cada vez más alejados del Ejecutivo, creen que se trata de una medida que «no va a servir de nada» ya que, como ha afirmado su líder, Ione Belarra, este miércoles en rueda de prensa en la Cámara baja, contiene excepciones que «no sirven para frenar el tráfico de armas a Israel». «El Gobierno está intentando engañar a la gente. Este embargo no afecta a las empresas filiales», ha insistido la secretaria general de la formación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  2. 2 Un avión de Gran Canaria a Granada regresa al aeropuerto tras escaparse un perro en la bodega
  3. 3

    Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle
  4. 4 El mítico restaurante de la Alpujarra granadino que cumple 55 años y que conoció Penélope Cruz
  5. 5 Compra un rasca de la ONCE en Almuñécar y gana sobre la marcha 150.000 euros
  6. 6

    Una vecina de Granada cobra durante nueve años la pensión de una fallecida
  7. 7 De Siria a Granada para crear un negocio único que es tendencia entre deportistas e influencers
  8. 8 ¿Mi coche debe llevar la etiqueta puesta en Granada?
  9. 9

    Granada ofrece a los promotores 88 parcelas para construir 6.314 VPO
  10. 10 Lanjarón despide con cariño a María Remedios Nieto, farmacéutica, empresaria y filántropa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Podemos da un ultimátum al Gobierno y le pide rehacer el embargo de armas a Israel

Podemos da un ultimátum al Gobierno y le pide rehacer el embargo de armas a Israel