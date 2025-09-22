Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alberto González Amador Europa Press

La jueza rechaza el intento del novio de Ayuso de retrasar su juicio

González Amador había pedido que se suspendiera la causa mientras la Audiencia Provincial resuelve su recurso contra su procesamiento

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:59

Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, ha quemado su penúltimo cartucho para esquivar el banquillo de los acusados o, cuanto menos, retrasar ... el juicio en el que se enfrentará a una acusación por doble fraude fiscal y falsificación documental. La magistrada Carmen Rodríguez Medel, que instruye de manera provisional causa tras la jubilación de la togada Inmaculada Iglesias, ha rechazado la pretensión del imputado de dejar en suspenso la causa en tanto en cuanto la Audiencia Provincial de Madrid resuelve el recurso que presentó este septiembre por su procesamiento dictado en mayo por Iglesias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  2. 2

    Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa
  3. 3 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  4. 4

    Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  5. 5

    Agreden a una mujer en Moraleda en medio de una trifulca entre vecinos
  6. 6 El conductor de un patinete acaba en el hospital tras chocar con un bus urbano de Granada
  7. 7 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  8. 8

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  9. 9

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  10. 10 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La jueza rechaza el intento del novio de Ayuso de retrasar su juicio

La jueza rechaza el intento del novio de Ayuso de retrasar su juicio