Las inspectoras ratificaron que la pareja de Ayuso hizo «facturas falsas» para tributar menos

Las dos técnicos del Ministerio de Hacienda que investigaron durante 19 meses al empresario y comisionista Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel ... Díaz Ayuso, ratificaron el pasado 21 de marzo en el juzgado de Madrid el informe que dio origen a la causa judicial por dos delitos fiscales. Un procedimiento que, a la postre, fue el germen que ha llevado al banquillo al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, relativo a la presunta autoría en la filtración de un correo de la defensa de González Amador, en el que se admite la comisión del fraude tributario de unos 350.000 euros.

En la sede del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, las inspectoras confirmaron no solo los delitos fiscales en los ejercicios 2020 y 2021, sino el uso de «facturas falsas» para tratar de ocultar parte del impuesto de sociedades a pagar. «Como tenía mucha carga fiscal ese año porque tenía muchos beneficios, una forma de hacerlo era la utilización de facturas falsas», señaló en su declaración una de las técnicos de Hacienda, a cuyo audio de más de dos horas y media ha tenido acceso este periódico.

El informe que elaboraron, de 187 páginas, fue explicado en el interrogatorio judicial de marzo. Las partes, acusaciones y defensas, preguntaron a las funcionarias sus dudas sobre el documento que acabó judicializado por superar la barrera del delito fiscal en cada ejercicio: 120.000 euros. «El motivo por el que se inician estas actuaciones inspectoras es que había un incremento muy considerable de los ingresos en el ejercicio 2020 respecto de 2019, unos 2.330.000 euros aproximadamente», señaló en su intervención una de las inspectoras.