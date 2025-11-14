Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El exdiputado de Sumar y cofundador de Podemos Íñigo Errejón el día de su declaración Efe

El juez propone juzgar a Errejón por la presunta agresión sexual a Mouliaá

El instructor considera que hay indicios para procesar al exdiputado de Sumar y deja la causa en manos de la Audiencia de Madrid

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:44

El juez instructor de Madrid que investiga la presunta agresión sexual de Íñigo Errejón, exportavoz parlamentario de Sumar, a la actriz Elisa Mouliaá considera que ... hay indicios suficientes para procesarlo y propone su enjuiciamiento por estos hechos. La decisión final queda ahora en manos de la Audiencia Provincial, pero antes las partes deben formular sus escritos de acusación o de archivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

