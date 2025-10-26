Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Errejón, durante una sesión en el Congreso antes de abandonar la política. EFE

'Escándalo Errejón': el juez ultima la causa antes de decidir si lo procesa por agresión sexual

Las diligencias están casi finalizadas tras testificar el viernes dos psiquiatras que trataron a Mouliaá en octubre de 2021 y vieron «daño psicológico»

M. Balín / M. A. Alfonso

Madrid

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:06

El 24 de octubre de 2024, la ya convulsionada política española se vio sacudida por el terremoto de la renuncia de Íñigo Errejón por las ... acusaciones anónimas de mujeres contra él por comportamientos sexuales impropios. La salida forzosa de quien fuera fundador de Podemos y Más País (hoy limitado a Más Madrid) y, después, portavoz en el Congreso de Sumar, cristalizada en un comunicado en el que decía haber llegado «al límite entre el personaje y la persona», sacudió singularmente a la izquierda, que veía caer a un dirigente que había hecho bandera de la igualdad, y pareció asomar al país a su propio 'Me too'. Doce meses después, Errejón sigue apartado de la escena pública –apenas una fugaz reaparición en un acto en Madrid el pasado 27 de septiembre por el 50º aniversario de los últimos fusilados por el franquismo–, mientras aguarda al fin de la instrucción de la solitaria denuncia presentada ante la justicia por presunta agresión sexual. La de la actriz Elisa Mouliaá.

