Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El exgerente del PSOE y presidente de ENUSA, Mariano Moreno, comparece ante la comisión del caso Koldo en el Senado el 23 de octubre. EP

El juez interroga al exgerente del PSOE y a una empleada por los pagos a Ábalos y Koldo

Puente les citó este miércoles para aclarar los descuadres entre las liquidaciones en metálico de los gastos de representación aportadas por el partido y las conversaciones de los investigados

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:38

Comenta

Apenas 24 horas después de que el PSOE entregara al juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, nueva documentación contable sobre las liquidaciones en metálico de pagos de representación entre 2017 y 2024 ... , este miércoles comparecen como testigos ante el instructor el exgerente del partido Mariano Moreno y la trabajadora de la Secretaría de Organización socialista Celia Rodríguez. La persona que, según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, era la encargada de entregar los sobres de dinero al exministro y su exasesor en Transportes, Koldo García, por los gastos personales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  2. 2 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  3. 3 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  4. 4 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  5. 5 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  6. 6 Tres detenidos en Las Gabias por extorsionar y amenazar con una escopeta a un joven
  7. 7 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  8. 8 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  9. 9 El estreno en la Copa del Rey del Granada, sin televisión
  10. 10 Histórico recibimiento al Maracena en Los Cármenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El juez interroga al exgerente del PSOE y a una empleada por los pagos a Ábalos y Koldo

El juez interroga al exgerente del PSOE y a una empleada por los pagos a Ábalos y Koldo