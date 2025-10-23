El exgerente del PSOE que pagaba en sobres a Ábalos y Koldo se niega a declarar en la comisión de investigación

Mariano Moreno Pavón, gerente de Ferraz en la época en la que el PSOE entregó sobres con dinero en metálico a José Luis Ábalos y ... Koldo García, se negó a declarar ante la comisión de investigación del llamado 'caso Koldo' en el Senado. Moreno arguyó este jueves ante la Cámara alta que ha sido citado como testigo el próximo miércoles por el instructor del Supremo, Leopoldo Puente, que investiga en el alto tribunal la trama que salpica al PSOE, y que «por respeto» al juez «primero» dará las «explicaciones pertinentes» al magistrado.

Moreno, cuyo testimonio se presenta clave para aclarar los pagos en metálico «sin respaldo documental» al exministro y su asesor, aseguró que está dispuesto a volver al Senado a declarar una vez sea interrogado en el Supremo y recordó que ya el pasado 15 de septiembre no tuvo ningún problema en comparecer en la comisión de investigación para explicar las cuentas del partido, a pesar de que entonces fue citado como presidente de Enusa, (la empresa pública encargada del suministro de uranio enriquecido a las centrales nucleares españolas), el cargo que ocupa desde 2021, tras dejar la gerencia del PSOE, y por el que cobra 245.000 euros brutos anuales.

La nueva citación de Mariano Moreno se produjo después de que el último informe de las Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de este mes de octubre documentara que el PSOE pagó más de 30.000 euros a Ábalos y a su mano derecha en sobres con membrete del partido. La entrega del dinero se produjo entre los años 2017 y 2019; en medio, Pedro Sánchez llegó a La Moncloa tras ganar la moción de censura. El mayor pago se produjo en 2018 (14.692,23 euros), seguido de 2017 (8.772,72 euros) y 2019 (6.699,09 euros).

Todos esos pagos, incluidos los que no tienen reflejo en los libros de contabilidad del PSOE pero de cuya existencia la Guardia Civil ha sabido por los mensajes de Koldo, se produjeron en la época en que Mariano Moreno Pavón, era director gerente del PSOE (desde junio de 2017 hasta octubre de 2021).

«Por respeto al Tribunal Supremo, daré las explicaciones pertinentes en primer lugar a dicho tribunal y me abstendré hoy de hacerlo aquí», afirmó el compareciente, antes, no obstante, de insistir en su «plena disposición» para atender cualquier pregunta de la comisión de investigación una vez haya prestado declaración en el Tribunal Supremo como testigo en el 'caso Koldo'. En cualquier caso, Mariano Moreno subrayó su «voluntad de colaboración» con el Senado.

«No hay ningún género de dudas sobre mi compromiso de colaboración con esta comisión», abundó Moreno, al tiempo que reiteraba que está dispuesto a volver por tercera vez al Senado «para ampliar o responder cualquier información sobre mi etapa como gerente del PSOE».