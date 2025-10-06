Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Junts preside en Bruselas una reunión de la dirección de Junts. EFE

Israel, un referente incómodo para Junts per Catalunya

Los de Puigdemont hacen equilibrios entre su apoyo al Estado hebreo, la situación en los territorios palestinos y el auge de Aliança Catalana

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:07

Comenta

La guerra en Gaza, Israel y el conflicto en Oriente Medio son cuestiones incómodas para Junts, obligada a hacer equilibrios. Desde la época de Jordi ... Pujol, el nacionalismo de centro derecha catalán ha profesado admiración por Israel. A diferencia de la izquierda, que en general se ha posicionado junto a la causa palestina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados
  2. 2

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  3. 3 Detenida una mujer cerca de un local de ocio de Granada con una riñonera llena de droga
  4. 4 El vecino de Íllora que intentó matar de dos tiros a otro hombre se enfrenta a 9 años de cárcel
  5. 5 Cuatro restaurantes de Granada que parecen sacados de un cuento
  6. 6 El jefazo de una almazara avanza el precio del aceite en octubre: «Cómpralo ya»
  7. 7

    Un gimnasio o una academia de baile para blanquear el dinero de la droga
  8. 8 La pasión turca por las series llega a la repostería en Granada: «Lo mejor del casco antiguo de Estambul»
  9. 9

    Pacheta avanza la probable titularidad de Iker García
  10. 10

    Solo falta Pascual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Israel, un referente incómodo para Junts per Catalunya

Israel, un referente incómodo para Junts per Catalunya