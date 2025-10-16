El Gobierno y el Govern reaccionan con «respeto» al fiasco de la opa, saludado con alegría por Puigdemont

Las primera reacciones al fracaso de la opa de BBVA sobre Sabadell, a la que se oponía el Gobierno de Pedro Sánchez y que ... había suscitado un rechazo casi unánime en el ámbito polítco y empresarial de Cataluña, han basculado entre la prudencia por parte del Ejecutivo y del Govern de Salvador Illa y el alborozo de Carles Puigdemont. Fuentes del Ministerio de Economía expresaron esta noche su «respeto absoluto» a la decisión de los accionistas del banco catalán, a los que les correspondía «valorar la operación». Una declaración completada con la constatación de que todos los «supervisores y autoridades involucradas» en el proceso, como el Banco de España, la CNMV y la CNMC, ha sido «impecable».

Por su parte, Illa ha destacado que el «desenlace» de la oferta «confirma lo que siempre hemos defendido: un sistema bancario adaptado a la realidad de Cataluña y de su tejido empresarial». Illa, tal y como ha hecho el Gobierno, ha valorado el «papel ejemplar» que a su juicio han desempeñado los órganos y autoridades reguladoras.

«Ahora es necesario mirar adelante», según el presidente catalán, que ha señalado que el Govern cuenta con el «papel importante» que tanto el BBVA como el Sabadell «deben seguir teniendo para generar progreso y prosperidad en Cataluña».

«El intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña ha fracasado», ha asegurado también en las redes sociales, el líder de Junts, Carles Puigdemont. «Era importante que la opa no prosperara», se ha felicitado. Y ahora es «aún más importante» que el Sabadell refuerce los vínculos con el sistema económico y social de Cataluña, ha aseverado. «Es la mejor prevención para futuras tentaciones de absorción», ha rematado.