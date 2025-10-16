BBVA fracasa en su opa sobre el Sabadell y solo logra un 25% de aceptación

Solo el 25,33% de las acciones del Sabadell sobre las que se dirigía la opa de BBVA han respondido favorablemente, supone el 25,47% ... de los derechos de voto. El banco vasco no ha logrado llegar si quiera al 30% y cierra así su intento de adquirir la entidad catalana con un fracaso. El resultado ha sido dado a conocer por el regulador de los mercados, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la tarde de este jueves.

El resultado no era esperado por el mercado, ni por los analistas que daban por descontado que la oferta recibiría el 'sí' de al menos el 30% de los accionistas. Ese porcentaje permitía, al menos, al banco vasco seguir adelante con una segunda opa en metálico. Pero al final, ni esa segunda tentativa será posible ya que el rotundo rechazo de los accionistas del Sabadell a la oferta de BBVA cierra cualquier posibilidad y, como ha sentenciado la CNMV «la oferta queda sin efecto».

Es el final tras más de diecisiete meses de un proceso alambicado y lleno de imprevistos y obstáculos que ha contado incluso con una intervención de Moncloa, que endureció las condiciones de la fusión tras una consulta pública inédita. Pero es también un duro varapalo para la estrategia de BBVA y para su presidente, Carlos Torres. El banquero se había implicado con intensidad para lograr la compra del Sabadell en una apuesta arriesgada que no ha llegado a buen término.

BBVA no ha convencido a los inversores institucionales

Torres había asegurado en las últimas semanas que superarían «ampliamente el 50% de la aceptación» y que la opa sería un «exitosa». Para ello contó siempre con el respaldo de los inversores institucionales del Sabadell, que representan algo más de un 50%. Estos accionistas de la entidad catalana, a la luz del recuento, no han respaldado la operación y han sido claves para desbaratar su viabilidad.

Entre los fondos pasivos, un 20% de la entidad y que reparten su inversión en función de los selectivos de cada mercado, la respuesta positiva no podía ser elevada. Los mejores pronósticos de BBVA la fijaban en la mitad. Los fondos activos, que sí analizan inversiones y ventajas de operaciones como la de esta opa, representan el 30%. Ahí es donde se encuentra Zurich (5%,) que anunció el rechazo de la oferta para mantener su negocio asegurado con Sabadell. También es donde está David Martínez, el inversor mexicano con un 4% y con presencia en el consejo y que respaldó la opa.

En el caso de los minoristas, que ascienden a casi el 45% de la entidad, el rechazo ya había sido adelantado en gran medida por el propio Sabadell. Estos accionistas son en un 30% clientes de la entidad vallesana con un profundo arraigo en el banco y de ellos, solo el 2,8%, la aceptaron la opa. Es decir, un 1,1% de todo el capital.

Los primeros análisis apuntan, además, a que la expectativa generada sobre la segunda opa también podría haber afectado al resultado. Y es que muchos inversores habría diversificado su cartera aceptando con una parte la opa y dejando el resto de la inversión en el Sabadell a la espera de la oferta en metálico.

La posición de BBVA queda tocada después de un descomunal esfuerzo iniciado en abril de 2024. Una opa que ha invadido periódicos, televisiones y radios con campañas de publicidad y mensajes cruzados entre las entidades vasca y catalana. Torres ha reivindicado este mismo jueves, a los pocos minutos de conocerse el resultado, la fortaleza de BBVA anunciando que «retoma de manera acelerada» la retribución a sus accionistas recogida en el plan estratégico presentado el pasado 31 de julio. El propio Torres llegó a afirmar que que si la «opa no sale, no pasa nada, tenemos un magnífico proyecto por delante».

El plan a 2028 fija para la entidad vasca en solitario unas ganancias de 48.000 millones y una retribución al accionista de 36.000. Ese mensaje es el que ha querido reforzar en la tarde noche de este jueves confirmando el reparto de dividendos previsto para el 7 de noviembre con 30 céntimos por acción.

Los mercados, de momento, han abrazado la decisión de BBVA. En Estados Unidos la acción del banco vasco ha subido un 7% en un movimiento que evidencia el alivio de los inversores al descartarse una compra del Sabadell que se intuía muy tortuosa.

Sabadell, ganador de la noche

El Sabadell es el gran ganador de la noche. La entidad vallesana se ha defendido durante todo el proceso hasta rayar el límite al que le obligaba el deber de pasividad que fija la legislación para una entidad opada. Tanto su presidente, Josep Oliu, como el consejero delegado, César González-Bueno, han trabajado intensamente en contra de la oferta de BBVA. Un plan que ha centrado el mensaje en el pequeño accionistas y que ha pasado por movimientos como el de regresar la sede a Cataluña. Además, los responsables de la entidad critiraron siempre el precio ofrecido por BBVA, al que acusaron de infravalor al banco catalán.

La estrategia de la entidad vallesana ha pasado también por un plan de dividendos sin precedentes con 6.300 millones hasta 2027. Para ese reparto de capital cerraron este verano la venta de su filial inglesa, TSB, al Banco Santander. Una operación que cerraron por 3.100 millones y que permitirá repartir a sus accionistas 50 céntimos por acción en el prime trimestre del año que viene.

A partir de ahora será determinante el comportamiento de la acción del Sabadell, una vez que desaparezaca la posibilidad de la opa. Sin esa expectativa, los analistas una bajada importante. Además, el banco ha exprimido la gestión del negocio para armar su defensa y ahora queda centrado solo en el mercado nacional.