Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Begoña Gómez Efe

Gómez pide a Peinado que reclame información de los asistentes de las mujeres de todos los expresidentes

La mujer de Sánchez quiere que el juez pregunte a Moncloa sobre la «delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo» esos ayudantes

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:32

Comenta

Begoña Gómez contraataca tras la decisión la pasada semana del juez Juan Carlos Peinado de tratar de sentarla en el banquillo ante un jurado popular ... y acusada de malversación por el supuesto uso de la asistente de Moncloa Cristina Álvarez para gestionar el día a día de su cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  4. 4

    El grupo de logística Lanjatrans presenta concurso de acreedores
  5. 5 Detenida una mujer cerca de un local de ocio de Granada con una riñonera llena de droga
  6. 6

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  7. 7 El mayor almacén de trasteros de Granada
  8. 8 Cuatro restaurantes de Granada que parecen sacados de un cuento
  9. 9 El vecino de Íllora que intentó matar de dos tiros a otro hombre se enfrenta a 9 años de cárcel
  10. 10 El jefazo de una almazara avanza el precio del aceite en octubre: «Cómpralo ya»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Gómez pide a Peinado que reclame información de los asistentes de las mujeres de todos los expresidentes

Gómez pide a Peinado que reclame información de los asistentes de las mujeres de todos los expresidentes