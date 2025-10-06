Peinado ofrece a la Complutense personarse contra Begoña Gómez como perjudicada por el 'software'

El juez Juan Carlos Peinado ha ofrecido a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) personarse contra Begoña Gómez como perjudicada por la supuesta apropiación indebida ... del 'software' que la mujer de Pedro Sánchez -sostiene el instructor- incorporó a su empresa privada a pesar de que esta herramienta había sido pagada por patrocinadores de su Catedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) a condición de que fuera titularidad centro académico.

«Como quiera que uno de los delitos por los que se sigue el presente procedimiento es el delito de apropiación indebida, en concreto de un supuesto 'software' cuya financiación estaba destinada para que fuere a favor de la Universidad Complutense de Madrid, ha de considerarse que dicha Institución Pública debe tener el carácter de perjudicada», apunta el titular de Juzgado de Instrucción 41 de Madrid en una providencia firmada el pasado viernes, solo horas después de que el togado decidiera tratar de sentar a la esposa del presidente del Gobierno en un segundo juicio ante el jurado acusada, entre otros delitos, de haberse quedado para su empresa privada con la herramienta informática diseñada para la universidad.

Peinado espera que la Complutense dé una respuesta a este ofrecimiento de acciones la tarde de este lunes, en la vista a la que está citada Begoña Gómez para que le sea notificada la apertura de este segundo procedimiento del jurado bajo los cargos de apropiación indebida, intrusismo profesional, tráfico de influencias y corrupción.

Gigantes tecnológicos

El juez acusa de Gómez de haber conseguido que (Indra, Telefónica y Google) le proporcionaran gratuitamente esa herramienta para su máster de Transformación Social Competitiva. Pero finalmente -sostiene Peionado-ese software terminó ofreciéndose en noviembre de 2023 desde la web de la compañía de Gómez. Se trata de Transforma TSC (siglas que se corresponden con Transformación Social Competitiva, el mismo título de la cátedra), creada ese mismo mes de 2023 con un capital social de 3.000 euros, sin trabajadores, con sede en el piso de Pozuelo de Alarcón del matrimonio y de la que la mujer del presidente es la administradora y socia única.

Transforma TSC, como anunciaba en su web, ofrecía ese 'software', que presentaba como propio, a las pymes para conseguir «informes de impacto social y medioambiental».

A pesar de que el concurso público especificaba que el lugar de ejecución de este proyecto era la «Escuela de Gobierno UCM-Cátedra de Transformación Social Competitiva», el correo electrónico de soporte y contacto para los usuarios de esta herramienta estaba bajo el dominio de la empresa de Gómez y no de la Complutense.

Gómez en diciembre de 2024 e en su primera declaración ante el juez, defendió que nunca registró la herramienta a su nombre ni la comercializó ni la canalizó a través de una empresa. Y que no obtuvo beneficio económico alguno de ese controvertido 'software', pues esa nunca fue la intención.