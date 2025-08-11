Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La alcaldesa de Jumilla, Seve González. EFE

El Gobierno impugna el veto de PP y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla

El Ejectuvo manda un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla para instarle a anular la prohibición del uso instalaciones municipales para actos de la comunidad musulmana de la localidad

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:05

El Gobierno ha presentado un requeremiento al ayuntamiento de Jumilla para que anule el acuerdo sellado entre PP y Vox que impide él uso instalaciones ... municipales para actos de la comunidad musulmana de la localidad, como han confirmado fuentes del Ejecutivo a este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bar de Granada que ofrece tapas a la brasa: «Es nuestra especialidad y a la gente les encantan»
  2. 2

    «No me puedo jubilar. Voy a tener que trabajar hasta que me muera»
  3. 3

    La nueva ley que permite desalojar a los okupas en 15 días
  4. 4 La espectacular bola de fuego que se vio en el cielo de Granada y otras partes de Andalucía
  5. 5

    Sanitex y pestiños, recuerdos de la vieja carretera a la Costa del Sol granadina
  6. 6

    Una Granada repleta de tesoros por descubrir (y gratis)
  7. 7

    Problemas en los derribos dilatan el final de las 44 viviendas de Manuel de Falla
  8. 8

    La venta de viviendas okupadas se duplica en Granada en tres meses
  9. 9

    Una victoria en las alturas de Sierra Nevada
  10. 10

    Las obras del futuro parque inundable comenzarán en otoño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno impugna el veto de PP y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla

El Gobierno impugna el veto de PP y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla