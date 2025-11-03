Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El ministro de Política Territorial y secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres. EFE

El Gobierno cree probado que no hay delito y exige disculpas

Moncloa y el equipo del titular de Política Territorial celebran que el documento de la Guardia Civil no apunte ninguna irregularidad y consideran desmontadas las acusaciones sobre comisiones, encuentros o vínculos con la trama de mascarillas

EP

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:56

El Gobierno considera que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ... Ángel Victor Torres, que se ha conocido este lunes de forma parcial acredita que no se produjeron actos «delictivos» y por tanto exige «disculpas públicas», según trasladan fuentes de su equipo.

