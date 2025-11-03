Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ángel Víctor Torres Europa Press

Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»

La UCO concluye que De Aldama «influyó» en el Gobierno canario a través de la pareja formada por Ábalos y Koldo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:03

Comenta

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala a Ángel Víctor Torres como una pieza fundamental en el engranaje para que la trama ... Koldo extendiera sus tentáculos en Canarias con la venta de mascarillas. En su ultimo informe de 350 páginas que la UCO ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la Guardia Civil concluye que el conseguidor Víctor de Aldama «influyó» en el Ejecutivo autonómico canario de Torres para la adjudicación de esos polémicos contratos sanitarios de emergencia «mediante el empleo del binomio Koldo-Ábalos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  2. 2 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  3. 3 Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado
  4. 4 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  5. 5 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  6. 6

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  7. 7 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  8. 8 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  9. 9 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  10. 10 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»

Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»