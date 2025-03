Feijóo sitúa a Sánchez como el «único escollo» para un pacto de Estado en Defensa

Alberto Núñez Feijóo es consciente de la necesidad de alcanzar un pacto de Estado en Defensa en un contexto geopolítico tan difícil como el actual. ... Pero la posibilidad de que el PSOE y el PP lleguen a ese consenso a día de hoy es imposible. A pesar de que comparten el objetivo de elevar el gasto militar como reclama la Unión Europea a todos sus socios, la distancia que existe entre los dos grandes partidos parece insalvable. Los populares insisten en que no se puede llegar a un acuerdo con quien «trocea la seguridad» y «entrega las fronteras» de España y gobierna, además, con un socio contrario a la pertenencia de la OTAN. «El escollo es usted. No tiene Presupuestos, ni mayoría. No tiene nada», le espetó ayer el jefe de la oposición Pedro Sánchez desde la tribuna.

El dirigente gallego recriminó a su rival haber hurtado al Congreso la posibilidad de conocer cómo y cuándo va a aumentar el gasto en Defensa comprometido en Bruselas. En su opinión, no es que Sánchez no quiera decirlo «es que ni siquiera lo sabe». Ante esa tesitura, Feijóo alejó el respaldo del PP porque ni va a ser su «socio auxiliar» ante las reticencias de sus propios aliados ni está «a sus órdenes». «Olvídese», le dijo a Sánchez, al tiempo que le retó a presentar unos Presupuestos Generales del Estado que incluyan el gasto militar o, de lo contrario, pulsar el botón rojo y convocar elecciones. «Va a tener que elegir –avisó–. O se somete a las Cortes o se somete a las urnas. Son las dos únicas salidas dignas que hay». Feijóo dejó claro a Sánchez que no va a obtener su apoyo gratis, que si lo si quiere primero necesita respuestas como las que han dado a sus homólogos de Alemania, Francia o Reino Unido. Y el presidente hasta ahora no le ha dado ninguna. Ni sobre cuánto dinero tiene previsto invertir ni sobre plazos ni si quiera de dónde va a salir ese dinero que, como ya le advirtió en su encuentro en el Palacio de la Moncloa hace unas semanas comprometerá a gobiernos futuros. El jefe de la oposición quiere un plan de rearme al detalle, «serio y limpio», además de reunirse con el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y los responsables de los tres ejércitos. Sin olvidar tampoco, que cualquier decisión sobre Defensa debe contar con la «autorización» expresa de la Cámara baja. Ataque explícito a Vox El líder de los populares aprovechó también su turno para aludir de forma directa a Vox al que recriminó que sus «simpatías internacionales» estén «por encima de los intereses de España». Se refería así al acercamiento de Santiago Abascal al presidente Donald Trump, que desde su llegada a la Casa Blanca amenaza con aranceles a la Unión Europea. Fuentes populares se muestran muy críticas con la «sumisión» de los voxistas al magnate estadounidense, que divide a la militancia del partido ultraderechista , y avanzan que a partir de ahora habrá más ataques «explícitos» a su otrora socio en los gobiernos autonómicos. Las últimas encuestas demuestran que el apoyo trumpista pasa factura electoral a Vox. En la réplica, Feijóo criticó a Sánchez por su discurso «faltón, chulesco y desorientado» y le recomendó que busque «un kit de supervivencia» como los que, recientemente, ha recomendado la Comisión Europea, porque «preside tres cuartas partes del Gobierno y solo tiene una mayoría para seguir bloqueando la gobernabilidad». Lamentó la retahíla de insultos que le profirió Sánchez en los 44 minutos que le dedicó en exclusiva a responder a su intervención frente a los escasos cinco que tuvo él. «Es usted una máquina de empatía y de generar consensos en materia de pactos de Estado», ironizó el dirigente gallego antes de volver a atacar al jefe de Ejecutivo por no estar «a la la altura de su cargo y del momento histórico». Abascal pone el foco en los «intereses nacionales» El líder de Vox, Santiago Abascal -que empieza a sufrir la erosión en las encuestas por abrazarse al trumpismo-, ha reiterado este miércoles la postura a favor de su formación de incrementar el gasto en defensa, pero ha exigido que dicho aumento se destine a la protección de las fronteras españolas, de Ceuta y Melilla y de los intereses nacionales. «Queremos aumentar el gasto en defensa, pero para proteger nuestras fronteras y nuestros intereses, como Ceuta y Melilla, donde hay amenazas ciertas, conocidas y permanentes», ha señalado el líder ultraderechista en su turno de réplica al presidente. Asimismo, ha afeado la «nefasta alianza» que, a su juicio, componen PP y PSOE en Europa y el hecho de que «dijeran que no y se rieran» cuando Vox proponía subir el gasto en defensa. También ha calificado de «inverosímiles y ridículos» los riesgos para la seguridad europea detallados por el secretario general del PSOE en su intervención, además de presentarse como defensor de apostar por la paz en Ucrania con el fin de acallar los reproches que está recibiendo las últimas semanas por su cercanía a Trump. exto]

