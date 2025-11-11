Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Miguel Tellado interviene este martes en un acto en Madrid. E. P.

Feijóo anunciará «muy rápido» al aspirante a suceder a Mazón

Tellado avanza que la propuesta se dará a conocer «dentro de los plazos que existen para hacerlo» y exige a Vox «altura de miras y no cálculo electoral»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:47

Comenta

El reloj está en marcha pero a ocho días para que acabe el plazo estipulado para proponer al candidato a suceder a Carlos Mazón al ... frente de la Generalitat Valenciana se desconoce todavía quién será el elegido. Una decisión que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, no dilatará en exceso, según avanzó este martes su mano derecha y secretario genera del partido, Miguel Tellado. «A mí me consta que la propuesta se va a dar a conocer muy rápido, dentro de los plazos que existe para hacerlo», apuntó en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

