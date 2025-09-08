Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Efe

España llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv ante las «calumnias» de Israel

El socio minoritario del Ejecutivo ha declarado que no se conformaba con el paquete de medidas y reclamaba retirar a la embajadora española en Tel Aviv

C. P. S.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:00

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Solomon, ante las «calumniosas acusaciones hacia España ... y las »inaceptables medidas« contra las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  2. 2

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  3. 3

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  4. 4 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  5. 5

    Granada se llena de opositores que buscan un sueldo fijo y más vacaciones
  6. 6

    Un grito por la estación de autobuses
  7. 7

    Un gran grupo empresarial nacional compra el despacho de Vicente Tovar Abogados
  8. 8

    Bouldini, con muletas este domingo
  9. 9

    Los refugios de Sierra Nevada: protección y aventura en la alta montaña
  10. 10

    La oficina de Granada construida con cinco kilómetros de tubos de cartón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal España llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv ante las «calumnias» de Israel

España llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv ante las «calumnias» de Israel