Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Yolanda Díaz y Sira Rego. Efe

Díaz: «Es un orgullo que te vete un país que practica el genocidio»

Exteriores considera «inaceptable» la prohición de entrar a territorio israelí para dos ministras del Gobierno

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:25

Tanto Díaz como la ministra Sira Rego restaron este lunes importancia a la prohibición que les ha impuesto la diplomacia israelí para entrar en ... el país. Para la vicepresidenta segunda, incluso, «supone un orgullo que un Estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  2. 2

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  3. 3

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  4. 4 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  5. 5

    Granada se llena de opositores que buscan un sueldo fijo y más vacaciones
  6. 6

    Los refugios de Sierra Nevada: protección y aventura en la alta montaña
  7. 7

    Bouldini, con muletas este domingo
  8. 8

    La oficina de Granada construida con cinco kilómetros de tubos de cartón
  9. 9

    Un gran grupo empresarial nacional compra el despacho de Vicente Tovar Abogados
  10. 10

    Un grito por la estación de autobuses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Díaz: «Es un orgullo que te vete un país que practica el genocidio»

Díaz: «Es un orgullo que te vete un país que practica el genocidio»