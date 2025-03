Desencuentro entre el Gobierno y el líder de la OTAN sobre el 2% del gasto en defensa

A. B. Madrid Viernes, 28 de marzo 2025, 02:40 | Actualizado 10:46h. Comenta Compartir

El Gobierno y la OTAN protagonizaron el jueves un desencuentro formal en torno a cuándo puede alcanzar España el 2% del gasto en defensa respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), cuantía que más allá de las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump parece haberse convertido ya de manera oficiosa en el suelo mínimo que se demandará a los Estados miembros desde la propia Alianza Atlántica. Y la diferencia en este caso estaría más en la interpretación como un hecho de lo que no dejaría de ser más que una intención.

El primero en abrir el hilo que ha terminado en una verdadera polémica política fue el propio secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien durante un encuentro universitario el miércoles en Varsovia –fue un debate en la Facultad de Economía de la capital polaca, cuyo contenido no trascendió hasta casi un día después- afirmó que «España quiere llegar al 2% este verano», en la línea de otros países como Bélgica. Pasaron las horas y no pareció despertar más trascendencia hasta la noche del jueves, cuando desde Moncloa se matizó al exmandatario neerlandés señalando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez solo se ha comprometido a «hacer lo máximo posible» para llegar a la meta mencionada durante la próxima época estival.

En realidad, tampoco Rutte parecía haber ido mucho más allá en sus declaraciones –conforme a lo que se ha podido conocer-, ni tampoco se veía una firmeza mayúscula en ese «querer» que apuntaba respecto a España. Pero desde el Gobierno, vistas las diferencias públicas entre PSOE y Sumar en este asunto, además de con otros aliados parlamentarios, prefirieron dirigirse a los medios oficiosamente a través de sus fuentes para dejar claro el «malestar» con el líder de la Alianza por la «ligereza» en sus declaraciones, insistiendo en que su único compromiso es «acercarse lo más posible» a ese 2% de gasto «de aquí al verano».

Rutte señaló en el mismo encuentro que también otros países como Portugal e Italia «están debatiendo estos temas», antes de aseverar que «todos aquellos que no llegan» a este umbral «están debatiendo seriamente la posibilidad» de conseguir este objetivo de cara a superarlo. «Tenemos que gastar mucho más», insistió pero tratando de explicar que no es «porque los estadounidenses quieran», sino porque hay que «hacerlo por la amenaza de Rusia». No obstante, acto seguido dijo que Trump tiene razón en que «debería haber un reparto más justo de las cargas militares» en la OTAN porque «en Europa hemos cobrado el dividendo de la paz».

Despliegue en Ucrania

Curiosamente Mark Rutte y Pedro Sánchez coincidieron el jueves en la cumbre convocada por el presidente francés, Emmanuelle Macron, para hablar de las perspectivas abiertas con el diálogo auspiciado por Estados Unidos entre Rusia y Ucrania y, sobre todo, de cómo se podrían implementar las garantías exigibles para una paz duradera en caso de acuerdo ante las dudas de que el Kremlin la respetase realmente.

El mandatario galo quiere encabezar junto al Reino Unido una fuerza militar de varios países que se desplieguen a tal fin en el país eslavo, pero su homólogo español no aclaró su posición al respecto. «Volvemos a París para reafirmar nuestro apoyo inquebrantable al pueblo ucraniano. Reconocemos cada esfuerzo para ganar la paz que Ucrania merece. Una paz que debe ser justa y duradera. Europa formará parte de la solución», se limitó a escribir Sánchez en la red social X.