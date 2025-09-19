La defensa de Cerdán sostiene que un guardia civil investigado intervino los audios de Koldo

La defensa del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio, ha presentado un ... recurso al juez del Tribunal Supremo que le investiga, Leopoldo Puente, tras su negativa a admitir una batería de diligencias en la causa. En un escrito de 15 páginas, los abogados del exdiputado reiteran su hipótesis de que uno de los guardias civiles investigados en el 'caso Koldo', el comandante Rubén Villalba, perteneciente al Servicio de Información del instituto armado, pudo acceder a las grabaciones incriminatorios del que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos.

Tras la negativa del juez a citar a declarar al oficial, la defensa vuelve a motivar en su recurso la importancia de su testimonio en sede judicial. Justifican que, según documentos que obran en el sumario, los subordinados de Villalba sostienen en una conversación intervenida por orden judicial en la necesidad de intervenir esa material a Koldo García. Para ello, según recoge el escrito, «es compatible» para lograr sus fines el empleo de un sistema de escuchas fuera de control contra los investigados como origen de los audios. Una línea argumental que debería ser investigada, ya que el propio Koldo ha negado hasta la fecha ser el autor de esas grabaciones.

La petición llega un día después de que el juez haya descartado la excarcelación de Cerdán y haya confirmado la autenticidad de los audios o la falta de indicios de que hubieras sido manipulados. Todo ello a partir de un informe pericial de la Guardia Civil sobre estos ocho archivos incriminatorios sobre el presunto cobro de mordidas por el amaño de obra pública, que fueron intervenidos en el domicilio de Koldo en febrero de 2024.

Para la defensa, el instructor hace en su resolución del jueves una «lectura superficial» del análisis de Criminalística del instituto armado. Es más, considera que sus conclusiones son «diametralmente opuestas» al contenido del informe policial. En este sentido, incide en que los expertos lejos de descartar manipulaciones en las grabaciones que incriminan a Cerdán señalan que hay «archivos editados, es decir, modificados», así como «ausencia de fechas de creación y reconocimiento de que su revisión ha excluido el 75% del material».

Así, la defensa asegura que los informes periciales abundan en su tesis de presuntas irregularidades en las grabaciones «y hace más necesario que nunca la acreditación de la cadena de custodia desde la obtención del documento hasta la incorporación a este procedimiento». «Cada vez son más plausibles las hipótesis alternativas sobre las mismas, seguimos sin saber, ahora con más motivo, la atribución de autoría y la integridad original», añade, al tiempo que insiste en la supuesta «animosidad» de Koldo García hacia él. «Esa animosidad incluso no permite descartar acción voluntaria de alterar o crear en perjuicio de los demás», apunta.

La «ironía» del juez

En el marco del recurso, la defensa también recuerda que había pedido al magistrado que reclamara a la UCO que identificase «a los aforados que investigan» y que avisase al Congreso de los Diputados de que «un número indeterminado de aforados están siendo investigados sin haber sido solicitado el pertinente suplicatorio». Puente respondió que no investigaba a más aforados, aclarando que las únicas pesquisas que les afectan son las dirigidas contra el exministro José Luis Ábalos y el informe encargado en febrero sobre las comunicaciones de De Aldama para verificar su confesión.

Los abogados de Cerdán, no obstante, insisten en que Puente ordenó a la UCO analizar las comunicaciones de De Aldama con el ministro Ángel Víctor Torres, con el propio Cerdán o «con cualquier otra persona aforada» ante el Tribunal Supremo. «Pero ahora se dice que tan solo se solicita un listado de tráfico de llamadas y limitado a De Aldama, buscando quizás minimizar su alcance», reprochan.

En este punto, recrimina al magistrado que le contestase «irónicamente quizás» diciendo que su defensa se erigía «en paladín de los derechos fundamentales de terceros o, más genéricamente, del adecuado funcionamiento de la estructura constitucional».

Con todo, la defensa retoma el recurso para pedir al magistrado que acuerde «la práctica de todas las diligencias solicitadas inicialmente por esta parte» y que denegó el pasado 8 de septiembre. Cerdán quería, entre otras cosas, que el magistrado incorporara a la causa documentación de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional sobre otra rama del 'caso Koldo' y sobre el 'caso hidrocarburos'.

El instructor denegó tal petición al considerar que no era pertinente porque se trataba de procedimientos con objeto distinto de investigación y que ello solo generaría dilaciones y desorden en la causa. Pero la defensa incide en que el magistrado eludió responder a «los elementos centrales» de su escrito de petición, que no entró «en el fondo de la justificación sobre los argumentos que hacen relevantes esos documentos para la defensa» y que tampoco valoró «la posible eficacia o relevancia exculpatoria de las actuaciones de otros procedimientos» para Cerdán.