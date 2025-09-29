Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este domingo durante el acto de su partido en Murcia. EP

¿En qué consiste el visado por puntos que propone Feijóo?

Siguiendo el modelo de Reino Unido o Canadá, los populares apuestan por regular la inmigración regular calificando a los solicitantes de residencia por su formación laboral o afinidad cultural

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:24

El PP ha dado un giro a su política sobre inmigración consciente de la sangría de votos que sufre a manos de Vox por una ... materia que según la última encuesta del CIS es ya el segundo problema para los españoles. Alberto Núñez Feijóo lanzó este domingo desde Murcia y ante los líderes territoriales de su partido la creación de un visado por puntos para controlar la llegada a España de la inmigración regular. Es una medida similar a la que ya han puesto en práctica otros países.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio
  2. 2 La Aemet lo confirma: llegan las lluvias persistentes a Granada este lunes y bajada de las temperaturas
  3. 3

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida
  4. 4 Directo | Procesión de la Virgen de las Angustias
  5. 5 La empresa que llegó de Nueva York a Granada y ya suma 300 nuevos trabajadores en un año
  6. 6 El ingeniero granadino que promueve casas en plena naturaleza a precio moderado
  7. 7 La granadina que conquistó el Sant Jordi y cumplió su sueño gracias a Mora
  8. 8

    Más voluntad que acierto en el Covirán
  9. 9

    La historia tras el primero de la fila de las promesas de la Virgen de las Angustias
  10. 10 Muere un delfín que quedó varado en la playa de El Pozuelo de Albuñol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¿En qué consiste el visado por puntos que propone Feijóo?

¿En qué consiste el visado por puntos que propone Feijóo?