Feijóo se situa en medio de los que «intentan volarlo todo» y vaticina que Sánchez acabará mal

España es un país «desgarrado» porque dos fuerzas tiran desde los extremos: a un lado, un Gobierno «fallido», «inoperante», «incompetente» y «corrupto». Al otro, Vox, « ... que cuando pudieron corregir este desastre, no lo hicieron», saliéndose de los ejecutivos autonómicos donde gobernaban con los populares. Pedro Sánchez y Santiago Abascal conforman una «pinza» que «intenta volarlo todo», creen en el PP, y en medio de esas dos fuerzas se sitúa el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, «la única alternativa y la única opción de futuro», con la vista puesta en «coser» lo que está roto. Feijóo ha trazado junto con sus presidentes autonómicos, este fin de semana en Murcia, una hoja de ruta que busca poner orden en la inmigración, mejorar los servicios públicos y los transportes, facilitar el acceso a la vivienda y devolver el respeto a los jueces y al Estado de Derecho.

La lucha contra la inmigración ilegal es el gran eje programático del PP para el nuevo curso político. En un asunto tan importante, subrayan en el partido, se juegan su credibilidad ante la ciudadanía. En la 'Declaración de la Región de Murcia', el documento que han firmado Feijóo y los barones populares, proponen una serie de medidas para encarar un «desafío que está descontrolado» y de esta manera, «recuperar el control de las fronteras de España y garantizar la seguridad en las calles».

El PP propone visados para inmigrantes, con prioridad para quienes tienen una «cultura próxima», y condicionados a los trabajos donde falta «mano de obra». Al estilo del Reino Unido, Canadá o Australia, los populares plantean un visado por puntos que permita a España «elegir quién viene y para qué viene». Además, Feijóo exige la colaboración de los países de origen de estos inmigrantes. «Si ayudan, serán recompensados, pero si incentivan el desorden, no habrá permisos para las personas que vivan de esos países». Feijóo traza una línea entre «quienes llegan con voluntad de trabajar» y «los que abusan» de las prestaciones sociales. Para estos últimos, se acabará el Ingreso Mínimo Vital e incluso su estancia en España. «Permanecer en nuestro país deberá estar ligado a un contrato de trabajo o a la búsqueda activa de empleo».

En una posición centrada que considera mayoritaria entre los votantes, Feijóo aboga por una «tolerancia cero» con los inmigrante que cometan delitos graves o sean reincidentes, que deberán ser expulsados. Pero sin embargo, rechaza «echarlos a todos», como reclama la ultraderecha. «Tienen derechos y deberes: no son víctimas, como dice el PSOE, pero tampoco son todos delincuentes, como dice Vox. Ni regularizarlos a todos ni echarlos al mar», ha argumentado el líder popular.

Conseguir que cale su mensaje sobre la inmigración es la gran prueba de fuego para el PP, que también coloca en el centro del debate la situación de las infraestructuras. Como prueba de que su futuro Gobierno se tomará muy en serio la situación del AVE, Feijóo ha prometido que repondrá las indemnizaciones por los retrasos en la alta velocidad. «Si el tren llega tarde, se devolverá el dinero».

Además, en el PP se han marcado como objetivo atraer a las mujeres, un grupo que en las últimas elecciones apoyó mayoritariamente por los partidos de izquierdas. Los fallos de las pulseras antimaltrato confirman la idea de que el Gobierno «pidió el voto a las mujeres y luego las desprotegió, liberó a agresores sexuales, aumentaron las violaciones y se usó el dinero público para consumir prostitución».

Aunque las encuestas no le ofrecen esa posibilidad, Feijóo quiere liderar un Gobierno en solitario, que no dependa de «los que no creen en España», en referencia a los partidos nacionalistas, ni de los que «no creen en el Estado de las Autonomías», un mensaje para Vox. Como repite desde hace meses, el líder del PP ha vuelto a apelar a los socios de Pedro Sánchez y les ha advertido: «¿Quieren acabar peor que él?».

Porque Feijóo no tiene dudas de que Sánchez «va a acabar mal». El plantón de Begoña Gómez al juez Juan Carlos Peinado el sábado es, a su juicio, una demostración de que la mujer del presidente está manchada por la corrupción porque «quien no tiene nada que ocultar no se esconde». El jefe de la oposición ha vuelto a hacer una encendida defensa de los jueces y del Estado de Derecho, «que no hace distinciones», y ha anticipado más casos comprometedores para el Ejecutivo. «Vivimos en el acuario de los escándalos de corrupción de Sánchez», ha sintetizado.