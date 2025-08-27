Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante su visita al nuevo campamento de refugiados palestinos de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en las afueras de Amán, en Jordania. Efe

Collboni esquiva en Jordania y Turquía el veto de Israel de viajar a Palestina

El alcalde de Barcelona refuerza su perfil exterior y reafirma su «compromiso» con el pueblo palestino

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:45

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, viaja este miércoles a Estambul (Turquía). Lo hace procedente de Jordania, donde participará hasta el viernes 29 de agosto ... en los actos organizados por Eurocities, la red de alcaldes europeos, en apoyo de Ekrem İmamoğlu, exalcalde de Estambul, opositor de Erdogan, detenido y encarcelado bajo la acusación de corrupción. Fue destituido en marzo de su cargo de alcalde de la principal metrópoli turca y un juez decretó su ingreso en prisión. İmamoğlu es considerado el principal rival de Erdogan de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan a medio centenar de personas tras un fuerte temporal en La Herradura
  2. 2

    Evacuado en helicóptero un trabajador herido grave tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola
  3. 3 El bar de «cuchareo» que devuelve a Granada los «sabores de antaño»
  4. 4 Una prestigiosa revista sitúa a una playa de Granada como «una de las más hermosas»
  5. 5 Apuñala varias veces en la pierna a su padre de 89 años en Granada
  6. 6 Detenida una pareja por robar el dinero a una anciana de Castell de Ferro de la que se habían hecho amigos
  7. 7 El pregón de fiestas de una inspectora de Educación cautivó a los habitantes de su pueblo de Granada
  8. 8

    La salud del futuro llega a Juventud
  9. 9

    Encuentran carteras con dinero en Íllora y Guadix y las entregan a la Policía Local: «Una tenía 1.300 euros»
  10. 10 El negocio del Zaidín que realiza instalaciones en las casas del barrio desde 1989

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Collboni esquiva en Jordania y Turquía el veto de Israel de viajar a Palestina

Collboni esquiva en Jordania y Turquía el veto de Israel de viajar a Palestina