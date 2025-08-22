Israel deniega la entrada al país al alcalde de Barcelona

Israel ha vetado este viernes la entrada al país al alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni. La decisión del estado hebreo llega después de ... que en el pasado mes de mayo el Ayuntamiento de Barcelona rompiera relaciones con Israel. El pleno del consistorio aprobó una resolución, impulsada por los socialistas y los comunes, según la cual Barcelona rompía relaciones con Israel hasta que se respeten los derechos humanos en Gaza. También deshizo el hermanamiento de la ciudad con Tel-Aviv.

Collboni tenía previsto viajar este viernes con la intención de visitar Palestina pero el consistorio ha recibido un aviso de última hora de las autoridades israelíes denegando la entrada del alcalde.

Se trataba de un viaje oficial a Oriente Próximo para este próximo fin de semana. Según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, Collboni fue invitado por los alcaldes de Belén y Ramala. La solicitud del alcalde y del resto de la comitiva fueron aprobadas, según el consistorio, que ha asegurado que el Gobierno israelí «denegó a última hora y sin justificación el permiso del alcalde, no así el del resto de la delegación».

La visita programada respondía a la invitación que los alcaldes palestinos habían trasladado al alcalde como «muestra de agradecimiento por el histórico vínculo de Barcelona con ambas ciudades palestinas y tenía también el objetivo de dar a conocer sobre el terreno los diferentes proyectos de cooperación desarrollados con el apoyo del Ayuntamiento, en un momento de máxima tensión en la zona», ha apuntado el Ayuntamiento de Barcelona. La agenda prevista contemplaba diferentes contactos con autoridades, empresas y sociedad civil. Entre otros, el alcalde tenía previstas reuniones con los alcaldes de Belén, Maher Nicola Canawati; Ramala, Issa Kassis; y en Jordania con el alcalde de Ammán, Youssef al-Shawarbeh. También con el primer ministro de Palestina, Mohammad Mustafa, así como otros representantes del gobierno.

En cuanto a las ONG, la delegación barcelonesa contemplaba también reuniones en Jerusalén con las entidades B'Tselem y Peace Now y, en Ramala, el alcalde debía participar en el acto de inauguración de la calle Barcelona, «un gesto con el que la ciudad palestina quiere agradecer la colaboración y solidaridad de la ciudad con el pueblo palestino», según el Ayuntamiento. Además, estaban programadas dos ofrendas florales ante las respectivas tumbas de los históricos líderes israelí y palestino, Yitzhak Rabin y Yaser Arafat.

Meses atrás, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, decretó el cierre de la oficina que el Gobierno catalán tiene en el Aviv como gesto de rechazo por la situación de Gaza. Se trata de una delegación de Acció, la agencia que da apoyo a las empresas catalanas en el exterior. La decisión del Govern llega un día después de que el Congreso aprobara tramitar la ley de embargo de armamento a Israel y en pleno debate en la UE sobre si romper relaciones comerciales con Tel Aviv.

En época en que Ada Colau fue alcaldesa de Barcelona, ya impulsó la ruptura de relaciones con Israel y la ruptura del hermanamiento de la ciudad con la capital israelí.