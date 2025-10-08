Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ángel Víctor Torres, entre Luis Planas e Isabel Rodríguez. EFE

Choque entre el PP y el ministro Torres por el inminente informe de la UCO

El responsable de Política Territorial cree que la investigación de la Guardia Civil demostrará que no ha pedido «comisiones» ni ha estado con «mujeres explotadas sexualmente»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:24

Comenta

El PP ha puesto este miércoles en su diana al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por un informe que la Unidad Central Operativa ( ... UCO) de la Guardia Civil tiene previsto publicar de forma inminente sobre sus presuntos vínculos con la 'trama Koldo' en la compra de mascarillas cuando era presidente del Gobierno de Canarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  4. 4 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  5. 5 Fallece Rafael Morales, uno de los padres del fútbol base en Granada
  6. 6 El motivo por el que la campana de la Torre de la Vela de Granada está repicando este miércoles
  7. 7 La pedida de mano de un jugador del Covirán Granada ante la Alhambra: «Dijo que sí»
  8. 8 Los meteorólogos coinciden: llegan las lluvias a Granada y Aemet habla de calima
  9. 9 La influencer de Almuñécar Solange Janssens correrá el Rally de Granada
  10. 10

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Choque entre el PP y el ministro Torres por el inminente informe de la UCO

Choque entre el PP y el ministro Torres por el inminente informe de la UCO