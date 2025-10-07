Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Informe de la UCO sobre cuatro viajes vinculados a Ábalos. R. C.

«Rosa Rumana Jefe Valencia»: La UCO revela que Koldo pagó billetes para «encuentros privados» de Ábalos en Teruel

Los investigadores descubren que el exasesor y su exmujer compraron billetes y pagaron el alojamiento de personas desconocidas para «encuentros de carácter personal» con un gasto de al menos 4.975 euros

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 7 de octubre 2025, 12:52

Comenta

El Gobierno lo ha negado hasta la saciedad, incluso en sede parlamentaria. Lo ha desmentido Óscar López, entonces presidente de Paradores. También lo ha rebatido ... Pilar Alegría, ministra portavoz y entonces delegada del Gobierno en Aragón, quién aquella noche también se hospedó en el Parador de Teruel. José Luis Ábalos y Koldo García igualmente han negado de manera rotunda que la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020 en aquel establecimiento de la capital turolense se montara una fiesta con prostitutas traídas ex profeso desde Valencia, como han afirmado algunos medios y testigos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3 Tres rutas otoñales para disfrutar en familia en Granada
  4. 4 La UGR busca a diestros de entre 18 y 60 años para enseñar a reducir los atracones de comida
  5. 5 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  6. 6

    Granada cuelga el cartel de completo con un congreso médico que traerá a más de 5.000 personas
  7. 7

    El Maracena ya tiene rival de Primera: el Valencia visitará la localidad
  8. 8 El documento «más importante que el testamento» que cuesta menos de 100 euros
  9. 9

    Así será el gran Parque de las Aguas que transformará la entrada de Almuñécar
  10. 10

    Indemnizan con 282.600 euros a los hijos de un hombre que falleció tras ser atropellado en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Rosa Rumana Jefe Valencia»: La UCO revela que Koldo pagó billetes para «encuentros privados» de Ábalos en Teruel

«Rosa Rumana Jefe Valencia»: La UCO revela que Koldo pagó billetes para «encuentros privados» de Ábalos en Teruel