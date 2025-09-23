Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, interviente en el pleno de este martes en el Congreso. EP

La cesión de competencias migratorias a Cataluña abre una guerra entre los socios de Sánchez y maniata los Presupuestos

Esquerra denuncia que la postura en contra de Podemos «es un disparo a quemarropa» en la unidad de las izquierdas y Sumar se parte en la votación

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:37

El previsible rechazo del Congreso a la proposición de ley para traspasar las competencias de inmigración a Cataluña no solo supone una nueva derrota para ... el Gobierno, también ha abierto profundas heridas entre sus aliados parlamentarios que embarran la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026 al evidenciar la incapacidad del Ejecutivo de sentar a todos en la misma mesa. La foto de la investidura de Pedro Sánchez, en 2023, parece cada vez más difícil de repetir. Con la estrategia electoral marcando cada discurso, cada gesto en el hemiciclo, la pugna ya no se limita solo a los clásicos ejes izquierda-derecha o nacionalismo-centralismo. Durante el debate pudo verse, por ejemplo a ERC –a favor de la iniciativa– tachar de «jacobinos» a Podemos –que la rechazó por «racista»–, al tiempo que acusaba a los de Carles Puigdemont de usar la cuestión de la inmigración como contención frente al ascenso de Aliança Catalana en las encuestas de intención de voto.

