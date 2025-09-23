Junts decidirá antes de Navidad si rompe con Sánchez y acusa a Podemos de aplicar un «155 en inmigración»

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pulsado este martes el botón que pone en marcha la cuenta atrás para que la formación nacionalista ... tome la decisión sobre si rompe con Pedro Sánchez. Hasta la fecha, los postconvergentes aseguraban que el anuncio lo harán en otoño. Esta estación arrancó ayer lunes. Turull ha situado el tope temporal en Navidad. «Para cuando nos comamos los turrones, la decisión ya estará tomada», ha asegurado en una conferencia organizada por Nueva Economía Fórum. No ha avanzado cuál será la posición del partido, pero sí ha señalado que no seguirán unidos al Gobierno por «inercia» ni por «resignación». No se trata de dar un golpe de volante en sí, si no de ver si la alianza con los socialistas es «útil» y sirve para avanzar en la resolución del conflicto, ha resumido. Turull ha precisado que Junts no tomará una decisión en caliente y que tendrá en cuenta si «vale la pena seguir o no».

En cualquier caso, Junts per Catalunya ha dejado claro que no teme un gobierno encabezado por el PP. Turull lo ha justificado desde el argumento de que la amnistía ya debería estar beneficiando a todos los dirigentes del 'procés' y no lo está haciendo y lo mismo con el catalán en la UE. El miedo a que con el PP no habrá ni amnistía ni reconocimiento del catalán en la UE ya no vale, ha advertido, porque con el PSOE y Sumar estas reclamaciones tampoco han sido posibles hasta ahora.

Mientras, Turull ha cargado contra Podemos, horas antes de la votación sobre la propuesta legal para la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat pactada entre Junts y el PSOE. Los morados han anunciado su voto en contra, acusando a los postconvergentes de practicar políticas racistas. Turull ha replicado a Podemos de estar aplicando un «155 sobre inmigración». «Podemos se presenta como confederal, votó en contra del 155, pero ahora quiere aplicar un 155 en inmigración, no lo puedo entender», ha dicho.

A su juicio, la formación morada cometerá un «error histórico» con su voto en contra. «Los extremos se tocan» y «cierran el círculo», ha señalado sobre los morados y Vox. Turull ha insistido en que ha intentado negociar con Belarra pero los dirigentes morados «no han querido hablar». El líder nacionalista cree que el PSOE tenía que haber intentado que no fracasara la votación pero se ha puesto tarde. «Se la van a pegar», ha vaticinado. Será el tercer revés parlamentario consecutivo para el Gobierno desde el inicio del curso político, lo cual «describe una situación», según Turull.