Isabel Díaz Ayuso, durante la sesión de este jueves en la Asamblea de Madrid. EP

Ayuso carga contra los «caniches» mediáticos del Gobierno

La baronesa madrileña acusa a los medios supuestamente afines al Gobierno de atacar a empresas como el grupo Quirón, con el que la Comunidad de Madrid ha contratado servicios hospitalarios por valor de 5.000 millones en seis años

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:31

Comenta

La guerra en torno a la sanidad pública protagonizó la sesión semanal en la Asamblea de Madrid, en donde Isabel Díaz Ayuso volvió a ... cargar contra la izquierda tanto en su papel de presidenta regional como en el de portavoz oficiosa de la corriente nacional dentro del PP que considera a la baronesa como la sucesora natural de Alberto Núñez Feijóo como líder del partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

