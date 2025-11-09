Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Isabel Díaz Ayuso antes de la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena. EP

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una «leve indisposición»

La presidenta tampoco pudo participar ayer en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes

C. P. S.

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:14

Comenta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que abandonar en ambulancia la misa por la patrona de Madrid, la Virgen ... de la Almudena, por una «leve indisposición», según han confirmado fuentes de su equipo, que han explicado que se ha optado por la ambulancia por ser el medio «más rápido y seguro».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  3. 3 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza
  4. 4 Aemet ya avanza cuándo habrá 28 grados en Granada y un 95% de lluvias
  5. 5

    Rayan Zinebi, inconvocable con el primer equipo del Granada CF hasta enero
  6. 6 Dos granadinos recorren Marruecos en todoterreno para repartir material escolar y juguetes entre los niños
  7. 7

    El PP de Granada gana peso con dos representantes en la cúpula del PP andaluz
  8. 8

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  9. 9 La granadina Greening lanza una OPA sobre EiDF para crear un líder global en renovables
  10. 10 Las patatas asadas que desatan la locura en Granada: «En un fin de semana vendemos 700»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una «leve indisposición»

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una «leve indisposición»