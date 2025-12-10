Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. EFE

El alcalde de Algeciras renuncia a su militancia en el PP tras una denuncia por acoso sexual y malversación

José Ignacio Landaluce, que mantendrá sus cargos orgánicos como regidor y senador, se declara inocente y acusa al PSOE de «oportunismo político»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 15:28

Comenta

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado su suspensión temporal de militancia del PP para defender su honor ante la denuncia presentada ... por el PSOE en el Tribunal Supremo (también es senador) por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. Landaluce ha señalado que renuncia a sus cargos orgánicos, pero no a sus cargos institucionales como alcalde de la ciudad y como senador.

