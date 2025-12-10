El alcalde de Algeciras renuncia a su militancia en el PP tras una denuncia por acoso sexual y malversación

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado su suspensión temporal de militancia del PP para defender su honor ante la denuncia presentada ... por el PSOE en el Tribunal Supremo (también es senador) por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. Landaluce ha señalado que renuncia a sus cargos orgánicos, pero no a sus cargos institucionales como alcalde de la ciudad y como senador.

En una nota, Landaluce ha declarado su «absoluta inocencia» y ha apuntado su «determinación de continuar ejerciendo su derecho a la defensa con todos los medios legales a su alcance». Además, afirma sentirse «acosado, utilizado y perseguido» por el PSOE y asegura que no permitirá que «nadie intente silenciarlo en la defensa de su honor».

El alcalde de Algeciras acusa al PSOE de «puro oportunismo político, buscando aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido para reactivar acusaciones infundadas con el objetivo de desgastar al Gobierno municipal». «Su estrategia pretende tapar sus propias crisis y desviar la atención», ha añadido.

El regidor explica que hace ocho meses emprendió acciones legales por las acusaciones públicas vertidas contra él por la portavoz socialista local, Rocío Arrabal, que firma ahora la denuncia presentada contra el alcalde ante el Tribunal Supremo «por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso sexual y/o abuso sexual».

«Seguiré defendiendo mi inocencia y seguiré trabajando por Algeciras por mucho que les pese. Mi prioridad son los algecireños. Por ellos, por mi familia y por mis compañeros, llegaré hasta las últimas consecuencias», sostiene Landaluce.

El PSOE de Algeciras ha presentado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo una denuncia en la que pide investigar a Landaluce por posibles delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y delitos contra la libertad sexual. En el escrito, se incluyen supuestos episodios de acoso sexual relatados por tres concejalas del PP en Algeciras, Susana Pérez, Eva Pajares y Laura Ruiz. Landaluce ha anunciado que responderá con otra querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) si no se produce una rectificación.