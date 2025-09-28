Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un grupo de ecuatorianos en España celebra el día de su fiesta nacional. EFE

La prioridad latina

Entre líneas ·

El PP corteja a la inmigración hispanoamericana, cada vez más numerosa y que ha convertido a Madrid en una capital de Iberoamérica

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:20

Alberto Núñez Feijóo ha propuesto esta semana su plan de inmigración para «poner orden» en una cuestión, según ha precisado, que el Gobierno de ... Pedro Sánchez «ha convertido en un problema». El líder del PP ha defendido priorizar a los emigrantes de origen hispanoamericano y se ha envuelto en una bandera: «Devolver la seguridad, la convivencia y la prosperidad» a España. A su juicio, eso pasa también por adoptar medidas más duras contra quienes delinquen y prevenir que los subsidios se conviertan «en un modo de vida».

