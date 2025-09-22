Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Mercado, rector de la Universidad de Granada Pepe Marín

La UGR 'pedirá' 2,5 millones de euros más en la financiación adicional anunciada por la Junta

«Lo más importante es ese carácter consolidable que es el punto de partida para plantear, sobre todo los presupuestos 2026», valora el rector

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:21

La Universidad de Granada (UGR) ya ha hecho los cálculos de cuánto dinero le corresponde y pedirá en el reparto de la financiación adicional que ... anunció el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el acto institucional de apertura del curso de las universidades andaluzas. Para el conjunto andaluz (nueve universidades) dijo que serían 16 millones de euros. La granadina defenderá en ese reparto que le pertenecen casi 2,5 millones de euros.

