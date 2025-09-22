La UGR 'pedirá' 2,5 millones de euros más en la financiación adicional anunciada por la Junta

La Universidad de Granada (UGR) ya ha hecho los cálculos de cuánto dinero le corresponde y pedirá en el reparto de la financiación adicional que ... anunció el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el acto institucional de apertura del curso de las universidades andaluzas. Para el conjunto andaluz (nueve universidades) dijo que serían 16 millones de euros. La granadina defenderá en ese reparto que le pertenecen casi 2,5 millones de euros.

El rector de la universidad granadina, Pedro Mercado, explicó que «de acuerdo con el peso del anterior reparto que se hizo, estaríamos rondando los dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil euros». Valoró que, dentro de esa partida adicional, lo más importante es que «será una primera parte para hacer consolidar el modelo de financiación del año 2025. Y, sobre todo, ese carácter consolidable como punto de partida para plantear en los presupuestos de 2026». Defendió que «tan importante como cerrar el año 2025 es también ver y planificar el 2026». El próximo presupuesto de la UGR, presumiblemente, superará los seiscientos millones de euros.

El anuncio del acuerdo entre las universidades y el Gobierno andaluz tuvo lugar el martes, 16 de septiembre, durante el solemne acto de apertura del curso 2025-2026 de las universidades andaluzas, celebrado en la Universidad Pablo de Olavide, copresidido por el rector, y a su vez portavoz de las universidades públicas de Andalucía, Paco Oliva, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Las universidades andaluzas saludaron el acuerdo sobre financiación alcanzado y lo valoraron, según informaron en una nota de prensa, de «forma positiva».

Desde la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación explicaron que habían pedido propuestas a los rectores, sobre las cantidades, y apuntaron que el siguiente paso es que esas propuestas deben pasar por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU). La UGR ya ha calculado su cantidad.

Hay que recordar que el curso pasado hubo un intenso pulso entre los rectores y la administración autonómica con el tema de la financiación. «Con este anuncio se cierra un intenso capítulo de negociaciones y debates sobre la financiación del sistema universitario público andaluz», recogía la nota lanzada la semana pasada por las universidades andaluzas. Aún quedan flecos por negociar en temas de dinero.