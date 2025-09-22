Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Mercado, rector de la UGR- Pepe Marín

La UGR plantea presentar un recurso contra la sentencia que anula la suspensión de relaciones con Israel

El rector confirma que la intención es «hacer valer el principio de autonomía universitaria» y hacer valer la decisión del Consejo de Gobierno de 2024

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:34

La Universidad de Granada (UGR) trabaja para dar cuenta esta misma semana en su Consejo de Gobierno de la presentación del recurso contra la decisión ... del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de anular la suspensión de las colaboraciones académicas y científicas con Israel. El rector de la institución universitaria granadina, Pedro Mercado, expresó este lunes que la voluntad es «hacer valer el principio de autonomía universitaria y la razón por la que se tomó esa decisión» en relación a romper relaciones con Israel por la masacre contra Gaza. «Y presentarlo», indicó en relación a ese recurso contra la sentencia del TSJA, que estudian.

