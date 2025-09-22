La UGR plantea presentar un recurso contra la sentencia que anula la suspensión de relaciones con Israel

La Universidad de Granada (UGR) trabaja para dar cuenta esta misma semana en su Consejo de Gobierno de la presentación del recurso contra la decisión ... del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de anular la suspensión de las colaboraciones académicas y científicas con Israel. El rector de la institución universitaria granadina, Pedro Mercado, expresó este lunes que la voluntad es «hacer valer el principio de autonomía universitaria y la razón por la que se tomó esa decisión» en relación a romper relaciones con Israel por la masacre contra Gaza. «Y presentarlo», indicó en relación a ese recurso contra la sentencia del TSJA, que estudian.

El Consejo de Gobierno de la institución universitaria, reunido el 17 de mayo de 2024, en sesión extraordinaria, aprobó un acuerdo, en relación a la guerra de Israel y Gaza, con el que suspendía la movilidad de estudiantes, no firmar acuerdos ni participar en proyectos internacionales de cooperación académica con universidades israelíes, cortar la cooperación científico-técnica, entre otras cuestiones. Este jueves, 18 de septiembre de 2025, en la sentencia que se conoció, el alto tribunal andaluz estimaba el recurso presentado por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio y revocaba el fallo dictado en marzo por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Granada, que había avalado la legalidad de la decisión de la UGR.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha anulado el acuerdo de la Universidad de Granada por el que suspendió sus colaboraciones académicas y científicas con instituciones israelíes al considerar que es «discriminatorio» e incluye medidas que «vulneran los derechos fundamentales».

El rector explicaba este lunes que los servicios jurídicos de la entidad académica están analizando y trabajando para preparar «en su caso el conveniente recurso». Incidió en que están estudiando los efectos de la sentencia y sobre eso «posiblemente interpondremos como corresponde el recurso de casación».

Sobre las colaboraciones e intercambios con Israel, recordó que cuando se tomó la decisión «afectaba realmente a pocas iniciativas en tanto a la poca movilidad» y que eran «puntuales las participaciones en algún proyecto conjunto».

Esta sentencia se ha conocido en un momento de máxima tensión en Gaza y con un intenso debate político en España. La suspensión de las relaciones colaborativas con las universidades israelíes, plasmadas en el acuerdo del Consejo de Gobierno, llegaron tras las movilizaciones estudiantiles, con una acampada incluida en Fuentenueva, a los que se sumaron trabajadores de la entidad académica.

Plataforma de denuncia

En este asunto, en este comienzo de curso 2025-2026, un grupo de docentes y estudiantes así como personal de administración y servicios ha impulsado una plataforma para denunciar «una atrocidad intolerable: el genocidio que el Estado de Israel está perpetrando contra Gaza». El manifiesto está encabezado por Federico Zurita Martínez, Rafael Peinado Santaella, Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara, Belén Habboob Martos, José Antonio Pérez Tapias, Aron Cohen, Roque Hidalgo Álvarez, Amparo Ferrer Rodríguez, Francisco Sánchez Montes y le siguen más de cien firmas más. Según informaron los promotores en la plataforma, también están anteriores rectores como Francisco González Lodeiro, David Aguilar y Pilar Aranda (de momento).

En el escrito avanzaron que la creación de esta plataforma no es «un gesto ni aislado ni coyuntural», surge «de la convicción profunda de que la Universidad debe estar a la altura de los tiempos y las circunstancias». Avisan que «permanecer indiferente ante una iniquidad de tal magnitud equivale, de alguna manera, a fomentarla». Y anunciaron que promoverán diferentes acciones.