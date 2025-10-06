La UGR busca a diestros de entre 18 y 60 años para enseñar a reducir los atracones de comida La intervención consiste en un programa de entrenamiento neurocognitivo de dos semanas de duración diseñado para reducir la impulsividad relacionada con la comida y ayudar a recuperar el control sobre tu alimentación.

Andrea G. Parra Granada Lunes, 6 de octubre 2025, 16:22 Comenta Compartir

Estudio Trainep para reducir atracones de comida. Es el encabezado del mensaje de unos investigadores de la Universidad de Granada (UGR) en el que buscan voluntarios para un trabajo científico. «Si estás teniendo atracones, una edad entre los 18-60 años y eres diestro/a podrías beneficiarte de participar en uno de nuestros estudios». Es el perfil de los posibles candidatos que busca este grupo de investigación interdisciplinar vinculado al Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad granadina, sita en el campus de Cartuja.

En Trainep (Estudios de intervención neurocientífica para la mejora de la conducta alimentaria) trabajan, según cuentan en su web, para «entender y abordar los mecanismos cerebrales que subyacen a los problemas relacionados con el exceso de peso y los trastornos de la conducta alimentaria, especialmente los episodios de atracón».

El grupo de investigación en Neuropsicología Aplicada describe que «en nuestra línea de investigación denominada Trainep estamos realizando dos proyectos con intervenciones desde el campo de la neurociencia dirigidas a reducir atracones de comida». Las personas participantes reciben una intervención innovadora de manera completamente «gratuita».

Las sesiones las realizan, de forma presencial, en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (campus de Cartuja). La intervención consiste en un programa de entrenamiento neurocognitivo de dos semanas de duración diseñado para reducir la impulsividad relacionada con la comida y ayudar a recuperar el control sobre tu alimentación. Además, los participantes recibirán un informe personalizado con sus resultados. En la página web del centro pueden encontrar más información y también en trainep.eva@ugr.es.

Este grupo en sus estudios, su enfoque combina la neurociencia cognitiva con la investigación clínica para desarrollar intervenciones «innovadoras que promuevan hábitos de vida más saludables». Explican que utilizan herramientas punteras como la estimulación magnética transcraneal (TMS), la neuroimagen funcional (fMRI) y plataformas digitales para el entrenamiento cognitivo, con el objetivo de mejorar el control del comportamiento alimentario y reducir el craving. A través de sus estudios, dicen que buscan avanzar en el conocimiento científico, pero también «ofrecer soluciones prácticas y accesibles, con una clara vocación de transferencia a la sociedad».