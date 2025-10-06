Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Decenas de vehículos de la Policía Nacional ocupaban la explanada de la Policía Nacional. R. A.

¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?

Decenas de vehículos se situaban esta mañana en las inmediaciones del Palacio de Congresos

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:00

Comenta

Cualquiera que haya pasado esta mañana, alrededor de las 10, por las inmediaciones del Palacio de Congresos se habrá visto sorprendido por una hilera de vehículos de la Policía Nacional que hacían cola, mientras que agentes de la Local controlaban los accesos. De hecho, no han sido pocos los curiosos que se han parado para observar y preguntar. ¿Qué estaba pasando? Los agentes han indicado que se trataba de un ensayo. Y es que mañana se celebran los actos del patrón.

Los vehículos han ido pasando hacia la explanada de las escaleras del Palacio, donde además de un cordón, había ya colocadas numerosas banderas de España, y un grupo de agentes ensayaban con banderolas, mientras desde la parte superior de las escaleras otros policías observaban.

Las motos y las furgonetas se han ido colocando en la parte posterior. Y al ensayo tampoco ha faltado uno de los perros de la Policía Nacional, al que los agentes también le daban indicaciones.

La enorme presencia policial ha llamado la atención de todos los que estaban en la zona, aunque el motivo en esta ocasión era festivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados
  2. 2 Detenida una mujer cerca de un local de ocio de Granada con una riñonera llena de droga
  3. 3

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  4. 4 Cuatro restaurantes de Granada que parecen sacados de un cuento
  5. 5

    El grupo de logística Lanjatrans presenta concurso de acreedores
  6. 6 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  7. 7 El mayor almacén de trasteros de Granada
  8. 8 El vecino de Íllora que intentó matar de dos tiros a otro hombre se enfrenta a 9 años de cárcel
  9. 9 El jefazo de una almazara avanza el precio del aceite en octubre: «Cómpralo ya»
  10. 10 La empresa de Granada que repartía en un triciclo ahora es líder en equipos para bares y restaurantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?

¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?