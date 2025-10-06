¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada? Decenas de vehículos se situaban esta mañana en las inmediaciones del Palacio de Congresos

Rebeca Alcántara Granada Lunes, 6 de octubre 2025, 13:00 Comenta Compartir

Cualquiera que haya pasado esta mañana, alrededor de las 10, por las inmediaciones del Palacio de Congresos se habrá visto sorprendido por una hilera de vehículos de la Policía Nacional que hacían cola, mientras que agentes de la Local controlaban los accesos. De hecho, no han sido pocos los curiosos que se han parado para observar y preguntar. ¿Qué estaba pasando? Los agentes han indicado que se trataba de un ensayo. Y es que mañana se celebran los actos del patrón.

Los vehículos han ido pasando hacia la explanada de las escaleras del Palacio, donde además de un cordón, había ya colocadas numerosas banderas de España, y un grupo de agentes ensayaban con banderolas, mientras desde la parte superior de las escaleras otros policías observaban.

Las motos y las furgonetas se han ido colocando en la parte posterior. Y al ensayo tampoco ha faltado uno de los perros de la Policía Nacional, al que los agentes también le daban indicaciones.

La enorme presencia policial ha llamado la atención de todos los que estaban en la zona, aunque el motivo en esta ocasión era festivo.