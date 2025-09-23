Granada arreglará calles con el asfalto inteligente de la UGR: Portón de Tejeiro, la primera Ayuntamiento y Universidad rubrican un acuerdo para implantar UrbanMasaI, un modelo de pavimento que está a la vanguardia de la tecnología y la innovación

La calle Portón de Tejeiro de la capital granadina será la primera del mundo en la que se utilizará UrbanMasai (materiales asfálticos sostenibles, automatizados e inteligentes), un pavimento que se caracteriza por su sostenibilidad, durabilidad, resiliencia e innovación tecnológica. El uso será en breve, en octubre. La mezcla asfáltica ideada en los laboratorios de la Universidad de Granada (UGR) y que está ya implantada en carreteras andaluzas, en otras regiones de España y con impacto también internacional, da el salto a las vías de la capital granadina.

Es una mezcla con características e impacto diferentes. Y, lo hace de manera pionera y ejerciendo como punta de lanza de un producto que tiene una incidencia directa en el medio ambiente. Este tipo de asfalto reduce entre un 35%y un 60% la huella de carbono en comparación con el que se suele utilizar.

Este martes, Marifrán Carazo, alcaldesa, y Pedro Mercado Pacheco, rector de la Universidad granadina, firmaron un protocolo general de actuación que abre la puerta a la implantación de este producto denominado UrbanMasai, que suma las garantías del Masai que salió hace años de la UGR. La rúbrica fue en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos y visitaron el laboratorio donde mejoran e investigan en todo lo relacionado con el Masai y otras derivadas. Estuvieron acompañados, entre otros, por la directora de la escuela, Mónica López; e investigadores del grupo de investigación LabIC.UGR, liderado por los profesores Mª Carmen Rubio Gámez y Fernando Moreno Navarro, que han desarrollado UrbanMasai (Materiales Asfálticos Sostenibles, Automatizados e Inteligentes). Y anteriormente el Masai.

El nuevo asfalto que plantea la Universidad permite una reducción de la huella de carbono entre el 35% y el 60%

Moreno, que fue el encargado de guiar la visita al laboratorio, puso en valor el gran impacto de esta mezcla asfáltica en comparación con el asfalto usado en las ciudades de comento. Expuso que en Granada se utilizan entre cuatro mil y cinco mil toneladas de asfalto para arreglar calles cada año. Con el nuevo UrbanMasai la repercusión sería de un ahorro tanto en emisiones de carbono, otras contaminaciones e incluso en el desprendimiento de calor. Apuesta, ademas, por una economía circular porque trabajan en el uso de residuos de empresas granadinas para crear ese asfalto inteligente y más sostenible, según explica Fernando Moreno.

El asfalto convencional, que cubre entre un 20% y un 60% de la superficie urbana, arrastra importantes inconvenientes: su producción a altas temperaturas implica elevados consumos energéticos y emisiones contaminantes; su vida útil es reducida en el tráfico urbano característico, lo que incrementa costes económicos, ambientales y sociales; es poco eficaz para mitigar el ruido y la contaminación; y al ser impermeable favorece la escorrentía y las inundaciones. Debido a su color negro se agrava el fenómeno de la isla de calor urbana, con diferencias térmicas de entre 3 y 7 ºC respecto a zonas rurales, según datos del satélite Sentinel 3 de la Agencia Espacial Europea. La ONU advierte que este efecto podría elevar la temperatura media del planeta en entre 0,5 y 1 ºC hacia 2050, cuando un 70% de la población mundial viva en ciudades.

UrbanMasai representa otros impactos. Con la garantía de los desarrollos Masai de siempre, este nuevo pavimento se fabrica a bajas temperaturas, lo que reduce consumos energéticos y emisiones, minimiza el uso de recursos naturales agotables y maximiza la valorización de residuos locales. Además, sustituye parte del betún asfáltico por bioligantes procedentes de plantas, reduciendo aún más la huella de carbono; ha sido diseñado para minimizar tanto el ruido de rodadura como la escorrentía de agua; ofrece variantes en capas ultradelgadas que aumentan la durabilidad en zonas críticas como carriles bus, rotondas, pendientes o áreas de frenada; e incorpora tratamientos innovadores capaces de capturar la contaminación del tráfico y mitigar el efecto de isla de calor urbana.

Carazo, que estuvo muy atenta a las explicaciones y que conoce bien el Masai porque apostó cuando era consejera de la Junta, presumió de que «este protocolo sitúa a Granada a la vanguardia de las ciudades que apuestan por la innovación y la sostenibilidad». Por su parte, el rector subrayó que la UGR «pone su conocimiento al servicio de un proyecto que transformará la vida urbana y el futuro de nuestras calles». Destacó que UrbanMasai «es un ejemplo perfecto de transferencia de conocimiento a la sociedad, del que nos sentimos especialmente orgullosos».

El protocolo firmado recoge que la institución universitaria granadina aportará conocimiento científico y técnico, analizará la huella de carbono de las soluciones, desarrollará protocolos de implementación y organizará talleres formativos y jornadas divulgativas. Por su parte, el Ayuntamiento se compromete a incluir el uso de estas tecnologías en los pliegos de contratación, a colaborar en la definición de proyectos y a fomentar la participación de empresas y entidades tecnológicas.

Financiación

Ambas instituciones impulsarán proyectos de investigación conjuntos, buscarán financiación en convocatorias nacionales e internacionales, apoyarán la formación de personal científico y técnico y estudiarán la creación de una Cátedra Empresa. Este acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, y contempla la creación de comisiones mixtas de seguimiento. «No implica de inicio un compromiso económico directo, pero sí abre la puerta a captar recursos y desarrollar proyectos de gran impacto para la ciudad», detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Granada se presenta con esta nueva apuesta como «vanguardia de la innovación urbana y se convierte en referente internacional en el uso de tecnologías avanzadas para pavimentos sostenibles del futuro, integrando ciencia e innovación en la gestión de sus infraestructuras».

Este martes, este laboratorio de la Escuela de Caminos recibió una visita de «los más ilustres», como subrayó Fernando Moreno, y una nueva palmada y respaldo para seguir avanzando en nuevos productos e impactos. Y, por qué no en la búsqueda de nuevos premios y convenios como bromearon tanto las autoridades locales como los académicos.