85 viviendas de protección oficial para la Casa Común de Fray Leopoldo Se trata de dos bloques en la calle Ancha de Capuchinos que, tras la intervención, ofrecerán, además de las viviendas, numerosas áreas de usos comunitarios

Javier F. Barrera Granada Martes, 23 de septiembre 2025, 14:26 | Actualizado 14:48h. Comenta Compartir

«Ya no tenemos frailes, pero tenemos terrenos». La frase, para enmarcar en la entrada de la futura Casa Común de Fray Leopoldo, es de Carlos Coca, ministro provincial de Capuchinos de España. Se trata de dos bloques en la calle Ancha de Capuchinos que, tras la intervención, ofrecerán 85 viviendas de protección oficial y numerosas áreas de usos comunitarios. Es el sueño cumplido, que antes fue idea y ahora es proyecto. Pronto, una realidad.

Xabier Parras, director de la Obra Social de los Capuchinos (Sercade) ha señalado en la mañana de este martes, a presencia de las autoridades municipales, de la Junta y del Gobierno de España, «que ya son familia». Cita prácticamente uno a uno a todos los funcionarios que han participado en este proyecto y, por supuesto, a los padres capuchinos, presentes en el acto.

El mensaje, alto y claro: «El objetivo es solucionar, al menos parcialmente, el problema de la vivienda en Granada». «Nos proponían inversiones de cuantioso beneficio, pero los Capuchinos quieren que se destine a causas sociales y con fines no lucrativos», por si no estaba ya claro.

Ampliar Carlos Coca, ministro provincial de Capuchinos de España B. Rodríguez

Carlos Coca explicó la realidad de los Capuchinos en el siglo, tras cuatro de presencia ininterrumpida en Granada que se dice pronto. «Ya no tenemos frailes, tenemos espacios, y los ofrecemos para que tengan un uso genérico para toda la sociedad». «Los Capuchinos estamos aquí metidos no por un interés». Simplemente, explicaba, «la necesidad de la vivienda está ahí, pues vamos a meter este espacio y los bienes al servicio de los demás», compartió. «Este es el sentido de este proyecto. Nos ilusiona porque es nuevo y estamos encantados de colaborar con la ciudad de Granada».

En una frase que debería calar entre las numerosas autoridades presentes en el acto que representaban a las instituciones que participan en el proyecto -Ayuntamiento de Granada, Junta de Andalucía y Gobierno de España-, el ministro capuchino aprovechó su momento: «Sentimos dolor cuando vemos que en España se pierde la capacidad del consenso ante temas fundamentales como la pobreza».

El proyecto

Los responsables técnicos del proyecto -Nicolás Bullejos, Javier Fernández Adarve y Ismael Dris Martínez de Tejada- también tomaron la palabra. «Ha sido un proyecto con dificultades. Empezamos hace tres años y medio y en este tiempo hemos tenido muchas complicaciones hasta conseguir la subvención. Agradezco la paciencia de los promotores para seguir con el proyecto, porque hubo dudas por la lentitud del proceso».

Explicaron, a continuación, la intervención. «Vimos que era mejor la demolición y realizar obra nueva en uno de los bloques, el más nuevo. Aumenta el coste de inversión, pero logra actualizar el bloque a las normativas. También es un edificio de consumo energético casi nulo».

La obra consistirá entonces en la demolición de uno para que se levante otro nuevo, y el segundo, que se rehabilitará. Hay uno más, que se denomina edificio tres, que relaciona los dos anteriores, de forma que se aprovechan todos los espacios. «Se opta por una imagen sencilla donde el protagonista es el usuario final». Por último, queda totalmente integrado en la ciudad, «y en acuerdo con Cultura, la imagen del bloque queda enmarcada dentro del Plan Centro, aunque está fuera. Así hacemos ciudad».

El resultado final supone una intervención de 8.500 metros cuadrados, de los que 3.100 son de rehabilitación y otros 4.000 metros cuadrados corresponden a obra nueva. Son 85 viviendas, 43 en régimen especial y 42 régimen general. «Es un trabajo para Granada, para renovar, reconstruir y rehabilitar».