Estudiantes salen a las calles de Granada a pedir por reivindicar que pare la guerra en Gaza Una flotilla de barcos de papel portada por jóvenes en la propuesta muestra su apoyo a la interceptada por Israel

Andrea G. Parra Granada Jueves, 2 de octubre 2025, 15:50 | Actualizado 16:28h.

«Pararlo todo para parar el genocidio». Era una de las reivindicaciones de las muchas pancartas que portaron los estudiantes en una manifestación desde el Triunfo hasta la plaza del Ayuntamiento la mañana del jueves. Desde las doce hasta pasadas la una del mediodía. En el trayecto por Gran Vía y Reyes Católicos han ido separados en diferentes grupos encabezado por pancartas y se han podido ver banderas Palestinas, pañuelos y otras enseñas a favor del pueblo palestino.

Convocados por el sindicato de estudiante y apoyados por otras agrupaciones y asambleas como juventudes trabajadoras CJS de la Universidad, los manifestantes corearon lemas como: «Desde el río hasta el mar Palestina vencerá». «Palestina aguanta, Granada se levanta». También hubo gritos contra Pedro Sánchez: «Sánchez cobarde tus medidas no nos valen». Y, contra el sionismo. «Fuera sionistas de la Universidad», fue otro de los cánticos.

Así como los clásicos: «No nos mires, únete». Y algunas personas mayores, que iban por las aceras, les acompañaron. Algunos de los colectivos que impulsaron la protesta calcularon que en la marcha participaron entre mil y mil quinientas personas.

Desde el sindicato de estudiantes señalaron que en el campus de Cartuja y en el Fuentenueva algunas aulas se habían quedado «vacías» o con «cuatro o cinco alumnos». Datos oficiales de seguimiento de la huelga al mediodía, no había.

Los manifestantes hicieron también barcos de papel, de diferentes tamaños, y los llevaron todo el recorrido, muchos de ellos con la bandera palestina. Esto fue un día después de que la flotilla a Gaza fuera interceptada por Israel. En la plaza del Carmen los dejaron en el suelo en muestra de apoyo a los integrantes de la flotilla humanitaria que intenta llegar a Gaza.

En el ánimo de los jóvenes, que se dieron cita este jueves en la manifestación, estaba la reivindicación del cese inmediato de la guerra y la «libertad para el pueblo palestino». De no ocurrir así será «una vergüenza para todo el mundo», reclamaban.

También exhibieron con sus cánticos, en algunos de los grupos, que no están de acuerdo con la propuesta de EEUU para la paz. Y hubo señalamiento a Netanyahu.

El tráfico de la capital fue controlado por los cuerpos de seguridad durante la protesta.