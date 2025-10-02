Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel El último contacto con Ana Martín, de cuarenta años y profesora, ocurrió a las dos de esta madrugada, cuando su barco estaba rodeado

Javier F. Barrera Granada Jueves, 2 de octubre 2025, 14:28 Comenta Compartir

«A las dos de la madrugada hablamos con Ana MArtín, conocida como Naé», explica por teléfono Trini, profesora en el IES Martín Recuerda de Motril. «Dos horas después, a las cuatro de la madrugada de este miércoles al jueves ya no pudimos establecer la conexión.

Fueron interceptados por Israel y están detenidos», añade Trini, que explica que en la última comunicaciópn la propia Naé explico que estaban en alta mar, todavía en aguas internacionales, rodeados por otros barcos que les iluminaban con potentes focos a los que regaban con agua a presión.

Naé es una mujer de cuarentaypocos. Vino a Granada con veinte años y es granadina de adopción. Ella es profesora. SU relación con Gaza es «por ser una persona humana», explica Trini. «Es una persona muy empática. La conocemos de que tiene una escuelita activista donde llevé a mi niño que tiene una discapacidad auditiva, y por su cuenta sin que nadie se lo pidiera ni se lo pagara aprendió la lengua de signos».

«Está metida en el grupo BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel. Siempre al tanto. Estaba muy asustada por la deriva de lo que sucede en Gaza, que no solo afacte, entiende, a Palestina, sino que nos jugamos el mundo en el que queremos vivir al haber un país que se salta la legalidad internacional y no tenga consecuencias».

«Cuando se formó la flotilla, consciente de todos los riesgos, estaba con ilusión y contenta de que por lo menos se abre una esperanza». Ahora, BDS en favor de Palestina está a la espera de que el Estado de Israel ofrezca información sobre el paradero de las personas interceptadas.

Temas

Motril

Israel

Gaza

Palestina